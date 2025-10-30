Pronostici e Quote 10° giornata Serie A (30-31 ottobre 2025)

La 10ª giornata di Serie A entra nel vivo con un turno infrasettimanale ricco di sfide decisive e incroci affascinanti, pronti a raccontare molto sulle ambizioni delle squadre in campo. L’Inter cerca continuità in trasferta, la Juventus punta a consolidare la propria rincorsa davanti al pubblico dell’Allianz Stadium, mentre Roma e Lazio affrontano due impegni insidiosi contro avversarie pronte a sorprendere.
Attenzione anche a sfide ad alto ritmo come Genoa-Fiorentina e Atalanta-Monza, dove intensità e gol potrebbero fare da protagonisti. Come sempre, equilibrio, tattica e momenti chiave saranno determinanti in un turno che promette spettacolo e possibili sorprese.
|Data
|Partita
|Pronostico
|30/10 18:30
|Empoli vs Inter
|2
|30/10 18:30
|Venezia vs Udinese
|X2 + Gol
|30/10 20:45
|Atalanta vs Monza
|1
|30/10 20:45
|Juventus vs Parma
|1
|31/10 18:30
|Genoa vs Fiorentina
|Over 2.5
|31/10 20:45
|Como vs Lazio
|X2 + Gol
|31/10 20:45
|Roma vs Torino
|Gol
Empoli vs Inter – Nerazzurri favoriti
L’Inter arriva con una struttura più solida, più rotazioni e un ritmo offensivo superiore. L’Empoli proverà a chiudersi e ripartire, ma la qualità nerazzurra dovrebbe prevalere sul lungo periodo.
Pronostico: 2
Venezia vs Udinese – Gara equilibrata con occasioni
Il Venezia costruisce bene e in casa è pericoloso, l’Udinese sfrutta fisicità e ripartenze. Match da equilibrio e gol possibili su entrambi i lati.
Pronostico: X2 + Gol
Atalanta vs Monza – Dea in controllo
Atalanta intensa, aggressiva e con varietà di soluzioni offensive. Il Monza può creare insidie ma dovrebbe soffrire il ritmo bergamasco.
Pronostico: 1
Juventus vs Parma – Fattore Stadium
Parma organizzato e competitivo, ma la Juventus ha più esperienza e incisività nei momenti decisivi. Probabile gara fisica e tattica, con bianconeri avanti.
Pronostico: 1
Genoa vs Fiorentina – Possibile gara spettacolare
Fiorentina che ama verticalizzare e fraseggiare, Genoa intenso e aggressivo. Difese non impeccabili, ritmo alto e occasioni in arrivo.
Pronostico: Over 2.5
Como vs Lazio – Biancocelesti favoriti, ma match aperto
Como solido in casa, Lazio con qualità maggiore e capacità di gestione. Gara comunque da gol vista la natura di entrambe.
Pronostico: X2 + Gol
Roma vs Torino – Duello tattico, gol probabili
Roma forte sulle fasce e sulle seconde palle, Torino aggressivo e fisico. Possibile gara sporca ma con reti da entrambe le parti.
Pronostico: Gol
