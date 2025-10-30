Pronostici Scommesse Sportive

Pronostici e Quote 10° giornata Serie A (30-31 ottobre 2025)

Pronostici e Quote 10° giornata Serie A (30-31 ottobre 2025)
La 10ª giornata di Serie A entra nel vivo con un turno infrasettimanale ricco di sfide decisive e incroci affascinanti, pronti a raccontare molto sulle ambizioni delle squadre in campo. L’Inter cerca continuità in trasferta, la Juventus punta a consolidare la propria rincorsa davanti al pubblico dell’Allianz Stadium, mentre Roma e Lazio affrontano due impegni insidiosi contro avversarie pronte a sorprendere.

Attenzione anche a sfide ad alto ritmo come Genoa-Fiorentina e Atalanta-Monza, dove intensità e gol potrebbero fare da protagonisti. Come sempre, equilibrio, tattica e momenti chiave saranno determinanti in un turno che promette spettacolo e possibili sorprese.

Empoli vs Inter – Nerazzurri favoriti

L’Inter arriva con una struttura più solida, più rotazioni e un ritmo offensivo superiore. L’Empoli proverà a chiudersi e ripartire, ma la qualità nerazzurra dovrebbe prevalere sul lungo periodo.

Pronostico: 2

Venezia vs Udinese – Gara equilibrata con occasioni

Il Venezia costruisce bene e in casa è pericoloso, l’Udinese sfrutta fisicità e ripartenze. Match da equilibrio e gol possibili su entrambi i lati.

Pronostico: X2 + Gol

Atalanta vs Monza – Dea in controllo

Atalanta intensa, aggressiva e con varietà di soluzioni offensive. Il Monza può creare insidie ma dovrebbe soffrire il ritmo bergamasco.

Pronostico: 1

Juventus vs Parma – Fattore Stadium

Parma organizzato e competitivo, ma la Juventus ha più esperienza e incisività nei momenti decisivi. Probabile gara fisica e tattica, con bianconeri avanti.

Pronostico: 1

Genoa vs Fiorentina – Possibile gara spettacolare

Fiorentina che ama verticalizzare e fraseggiare, Genoa intenso e aggressivo. Difese non impeccabili, ritmo alto e occasioni in arrivo.

Pronostico: Over 2.5

Como vs Lazio – Biancocelesti favoriti, ma match aperto

Como solido in casa, Lazio con qualità maggiore e capacità di gestione. Gara comunque da gol vista la natura di entrambe.

Pronostico: X2 + Gol

Roma vs Torino – Duello tattico, gol probabili

Roma forte sulle fasce e sulle seconde palle, Torino aggressivo e fisico. Possibile gara sporca ma con reti da entrambe le parti.

Pronostico: Gol

