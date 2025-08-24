Pronostici calcio oggi Serie A e B: 24-08-2025: la Schedina

La domenica di calcio del 24 agosto 2025 offre un palinsesto ricchissimo tra Serie A, Serie B e i principali campionati europei. La prima giornata dei campionati italiani entra nel vivo con sfide decisive per testare ambizioni e obiettivi stagionali. Abbiamo analizzato statistiche, stato di forma, assenze e precedenti per proporti 6 pronostici di oggi, ideali sia per comporre una schedina ad alta quota sia per scegliere le giocate singole più sicure.

Cagliari-Fiorentina: viola favoriti in un debutto insidioso

All’Unipol Domus va in scena un match che promette emozioni. Il Cagliari di Pisacane cerca una salvezza tranquilla ma arriva da un precampionato complicato. La Fiorentina di Pioli, invece, vola sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria in Conference League e un mercato ambizioso. I precedenti parlano chiaro: i viola hanno vinto 4 degli ultimi 5 confronti diretti. La superiorità tecnica, unita a un attacco in ottima forma, spinge verso il segno 2.

Pronostico consigliato: 2

Quota media: 2.30

Como-Lazio: Fabregas vuole stupire Sarri

Al Giuseppe Sinigaglia il Como neopromosso affronta la Lazio in una sfida dal grande fascino. I padroni di casa hanno speso oltre 100 milioni sul mercato e schierano un attacco guidato da Morata, supportato da Nico Paz e Diao. I biancocelesti di Sarri, invece, si presentano con un organico quasi invariato e alcune incognite sul piano offensivo. Ci aspettiamo una partita aperta, con occasioni da entrambe le parti.

Pronostico consigliato: Gol

Quota media: 1.72

Atalanta-Pisa: debutto casalingo per Juric

Al Gewiss Stadium comincia il nuovo corso dell’Atalanta, affidata a Ivan Juric dopo l’addio di Gasperini. La Dea ha cambiato tanto ma resta solida: Scamacca e Samardzic guideranno un reparto offensivo che promette gol. Il Pisa di Gilardino torna in Serie A dopo 34 anni e giocherà con entusiasmo, ma il divario tecnico è notevole.

Pronostico consigliato: Over 2.5

Quota media: 1.63

Juventus-Parma: Tudor cerca subito certezze

All’Allianz Stadium la Juventus di Tudor debutta con ambizioni importanti. L’attacco bianconero, guidato da Jonathan David e supportato da Yildiz e Conceição, appare ben rodato. Il Parma, guidato dal giovane Cuesta, arriva con una rosa giovane e qualche incognita. I precedenti sono nettamente a favore della Juventus, che vuole partire col piede giusto.

Pronostico consigliato: 1 + Over 1.5

Quota media: 1.70

Spezia-Carrarese: i liguri partono avanti

Sfida interessante al Picco per la prima giornata di Serie B. Lo Spezia, reduce dalla delusione playoff, punta alla promozione con D’Angelo in panchina e Artistico in attacco. La Carrarese, invece, arriva con una rosa giovane e obiettivi più contenuti. Il fattore campo e la qualità offensiva dei liguri dovrebbero fare la differenza.

Pronostico consigliato: 1

Quota media: 1.70

Venezia-Bari: Stroppa punta al ritorno in Serie A

Al Penzo si sfidano due squadre con ambizioni differenti. Il Venezia, retrocesso dalla Serie A, vuole subito tornare protagonista, affidandosi a Yeboah e Adorante. Il Bari, dopo una stagione deludente, riparte con Caserta in panchina e diversi volti nuovi. Il fattore campo potrebbe risultare decisivo.

Pronostico consigliato: 1

Quota media: 2.07

La schedina consigliata di oggi

Ecco la nostra proposta di gioco per domenica 24 agosto 2025: