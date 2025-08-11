Pronostici Scommesse Sportive

Pronostici calcio oggi Lunedì 11 Agosto 2025 – Appuntamenti internazionali e partite per chi ama le giocate solide

Pronostici Calcio Oggi by StadioSport.it

La giornata di lunedì propone un programma ricco di incontri distribuiti in più campionati europei, con l’avvio della Primeira Liga portoghese e della Süper Lig turca, la Superliga danese già nel vivo e il posticipo di Ligue 2 che chiude la serata. Una combinazione di match che unisce gare da tripla e sfide in cui il fattore campo potrebbe fare la differenza, ideale per chi cerca una multipla bilanciata tra solidità e possibili sorprese.

⚠️ Avviso: Le previsioni proposte non sono garanzia di vincita, ma spunti utili per costruire multiple mirate, sfruttando anche eventuali bonus benvenuto dei bookmaker. La selezione di oggi comprende 5 partite studiate nel dettaglio, perfette sia per una multipla ad alta quota, sia per sistemi che ammettano un margine di errore.

Estoril – Estrela Amadora (ore 19:45, Primeira Liga)

Il campionato portoghese si apre con l’Estoril che ospita l’Estrela Amadora. I padroni di casa puntano a partire subito forte dopo una buona preparazione estiva e il vantaggio del fattore campo. L’Estrela Amadora, squadra ordinata ma meno incisiva in trasferta, dovrà alzare il ritmo per strappare punti.
Pronostico consigliato: 1 fisso

Porto – Vitoria Guimaraes (ore 21:45, Primeira Liga)

Il Porto debutta davanti al proprio pubblico con l’obiettivo di partire a pieno regime per inseguire il titolo. Il Guimaraes si presenta come avversario insidioso ma con un organico inferiore e un bilancio recente sfavorevole nei confronti diretti. Il divario tecnico e la spinta dell’Estádio do Dragão pesano.
Pronostico consigliato: 1 fisso

Odense – Randers (ore 19:00, Superliga)

Sfida equilibrata in Danimarca con due squadre che prediligono il gioco offensivo. L’Odense ha mostrato qualche lacuna difensiva nelle prime uscite, mentre i Randers hanno già dimostrato di saper colpire con costanza in avanti. Possibile gara ricca di occasioni.
Pronostico consigliato: Gol

Trabzonspor – Kocaelispor (ore 20:30, Süper Lig)

Il Trabzonspor parte con ambizioni alte in questa stagione e vuole subito imporsi davanti al pubblico di casa. Il Kocaelispor, neopromosso, dovrà misurarsi con una delle formazioni più esperte del torneo. La differenza di esperienza e qualità dovrebbe incidere.
Pronostico consigliato: 1 fisso

Amiens – Reims (ore 20:45, Ligue 2)

Posticipo serale in Francia con l’Amiens che cerca continuità dopo un avvio altalenante. Il Reims, forte di un organico competitivo, punta a fare risultato anche in trasferta. Potrebbe emergere un match bloccato ma con una leggera preferenza per gli ospiti.
Pronostico consigliato: X2 + Under 3.5

Data/Ora Campionato Partita Pronostico
11/08 19:45 Portogallo – Primeira Liga Estoril – Estrela Amadora 1 fisso
11/08 21:45 Portogallo – Primeira Liga Porto – Vitoria Guimaraes 1 fisso
11/08 19:00 Danimarca – Superliga Odense – Randers Gol
11/08 20:30 Turchia – Süper Lig Trabzonspor – Kocaelispor 1 fisso
11/08 20:45 Francia – Ligue 2 Amiens – Reims X2 + Under 3.5

