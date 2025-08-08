Pronostici Calcio Oggi 8 Agosto 2025: Squadre da tenere d’occhio [Schedina Vincente]

Pronostici Calcio - Stadiosport.it

Nel palinsesto di oggi, venerdì 8 agosto 2025, tornano i nostri pronostici vincenti per aiutarti a preparare una schedina ragionata e potenzialmente redditizia. I consigli sono frutto di analisi su stato di forma, ultime prestazioni e motivazioni delle squadre, ma nessun risultato è mai garantito. Le variabili nel calcio sono tante e l’obiettivo è offrire strumenti utili, non certezze. Ecco dunque la multipla di oggi, con cinque partite studiate nei dettagli e con più opzioni di giocata possibili.

Copenaghen – Aarhus (ore 18:00)

Il Copenaghen comanda la classifica della Superliga danese con 9 punti in 3 gare. L’Aarhus è invece ancora a secco di vittorie con due pareggi e una sconfitta. I padroni di casa hanno mostrato solidità, mentre gli ospiti faticano in attacco.

Pronostici consigliati

Segno 1 → quota 1.48 (GoldBet)

Multigol 2-5 → quota 1.28 (Lottomatica)

Over 0.5 primo tempo → quota 1.30 (Sisal)

Norimberga – Darmstadt (ore 18:30)

Seconda giornata di 2. Bundesliga. Il Norimberga ha perso alla prima, mentre il Darmstadt ha dominato il Bochum 4-1. Due squadre che potrebbero dar vita a una sfida con diverse reti, viste le premesse.

Pronostici consigliati

Gol → quota 1.72 (LeoVegas)

Over 0.5 primo tempo + Over 0.5 secondo tempo → quota 1.43 (Eurobet)

X da 0 a 15 minuti → quota 1.32 (Fantasyteam)

Sint Truiden – Dender (ore 20:45)

Entrambe imbattute in Jupiler Pro League, con una vittoria e un pareggio ciascuna. Il Sint Truiden gioca in casa e parte leggermente favorito, ma il Dender ha dimostrato grande equilibrio.

Pronostici consigliati

Gol → quota 1.65 (SNAI)

Multigol 2-4 → quota 1.50 (LeoVegas)

Over 0.5 primo tempo → quota 1.32 (Fantasyteam)

Shelbourne – Bohemians (ore 20:45)

In Premier Division irlandese il Bohemians è secondo in classifica, ma arriva da una sconfitta interna. Lo Shelbourne è in ripresa dopo la vittoria a Sligo. Ci si aspetta una gara tirata, con poche reti.

Pronostici consigliati

Under 2.5 → quota 1.62 (SNAI)

X da 0 a 15 minuti → quota 1.30 (Lottomatica)

X primo tempo → quota 2.05 (Fantasyteam)

Coritiba – Chapecoense (ore 02:35)

Big match di Serie B brasiliana. Il Coritiba è in testa a pari punti con il Goias, mentre la Chapecoense insegue a -5. Entrambe hanno vinto l’ultimo match, ma il fattore campo potrebbe pesare molto.

Pronostici consigliati

No Gol → quota 1.46 (SNAI)

X primo tempo → quota 1.95 (GoldBet)

Under 2.5 → quota 1.41 (Sisal)

Multipla consigliata del giorno

Copenaghen – Aarhus: segno 1

Norimberga – Darmstadt: Gol

Sint Truiden – Dender: Multigol 2-4

Shelbourne – Bohemians: Under 2.5

Coritiba – Chapecoense: No Gol

Quota media totale: 9.37

Giocata suggerita: 10€

Vincita potenziale stimata: circa 90€

Gioca con intelligenza, sfrutta eventuali bonus benvenuto dei bookmakers e ricorda che l’obiettivo è divertirsi in modo consapevole. Se vuoi una grafica da allegare all’articolo o al post social, posso generarla subito.