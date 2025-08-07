Pronostici Calcio Oggi 7 Agosto 2025: Analisi e Strategie [Schedina Vincente]

Giovedì 7 Agosto 2025 porta con sé un programma ricco di emozioni calcistiche in giro per l’Europa. Le semifinali di andata dei preliminari di Europa League mettono in campo squadre agguerrite e motivate a conquistare un posto nella fase a gironi. Questa guida ai pronostici calcio di oggi ti offre una schedina pronta da giocare, con analisi dettagliata e quote aggiornate per ogni partita. Nessuna pretesa di infallibilità, ma uno studio basato su forma, precedenti e obiettivi stagionali. Ideale per chi vuole giocare con intelligenza sfruttando anche i bonus benvenuto dei bookmaker.
Fredrikstad – Midtjylland (ore 18:00)
Il Fredrikstad ha staccato il pass per questa fase grazie al successo in Coppa di Norvegia, mentre il Midtjylland ha superato l’Hibernian con grande fatica. I danesi hanno più esperienza e qualità, ma giocano in trasferta.
|Opzione
|Quota
|Bookmaker
|Combo X2 + Multigol 1-5
|1.45
|LeoVegas
|Gol Sì
|1.48
|Fantasyteam
|Over 0.5 Primo Tempo
|1.25
|Goldbet
Häcken – Brann (ore 19:00)
Il Brann è reduce da una pesante eliminazione contro il Salisburgo, mentre l’Häcken ha compiuto l’impresa contro l’Anderlecht. Gara da gol e spettacolo.
|Opzione
|Quota
|Bookmaker
|Gol Sì
|1.50
|GoldBet
|Over 2.5
|1.62
|Lottomatica
|Over 0.5 1T
|1.25
|Sisal
CFR Cluj – Braga (ore 18:30)
Il Cluj ha faticato con il Lugano, il Braga ha eliminato il Levski Sofia ai supplementari. Gli ospiti partono favoriti, ma la trasferta in Romania è sempre delicata.
|Opzione
|Quota
|Bookmaker
|X2 + Multigol 1-4
|1.48
|LeoVegas
|Multigol 1-3
|1.35
|SNAI
|Espulsione Sì
|4.00
|Lottomatica
Panathinaikos – Shakhtar (ore 20:00)
I greci arrivano dall’eliminazione per mano dei Rangers. Lo Shakhtar ha invece dominato il Besiktas. Partita incerta ma gli ucraini sono in fiducia.
|Opzione
|Quota
|Bookmaker
|X2
|1.50
|LeoVegas
|X dal 0′ al 15′
|1.30
|Sisal
|Over 0.5 1T
|1.27
|Eurobet
Servette – Utrecht (ore 20:30)
Il Servette ha perso malamente il ritorno con il Viktoria Plzen. L’Utrecht ha dominato lo Sheriff Tiraspol. Si prevede equilibrio ma con gol.
|Opzione
|Quota
|Bookmaker
|Multigol 2-5
|1.28
|Fantasyteam
|Gol Sì
|1.50
|SNAI
|Over 0.5 1T + Over 0.5 2T
|1.48
|Goldbet
Schedina Consigliata del Giorno
|Partita
|Pronostico
|Quota
|Fredrikstad – Midtjylland
|Combo X2 + Multigol 1-5
|1.45
|Häcken – Brann
|Gol Sì
|1.50
|CFR Cluj – Braga
|X2 + Multigol 1-4
|1.48
|Panathinaikos – Shakhtar
|X2
|1.50
|Servette – Utrecht
|Multigol 2-5
|1.28
Quota totale: 6.16 (variabile in base al bookmaker)
Gioca sempre con responsabilità. Le quote sono soggette a variazione.