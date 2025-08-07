Pronostici Calcio Oggi 7 Agosto 2025: Analisi e Strategie [Schedina Vincente]

Pronostici Calcio - Stadiosport.it

Giovedì 7 Agosto 2025 porta con sé un programma ricco di emozioni calcistiche in giro per l’Europa. Le semifinali di andata dei preliminari di Europa League mettono in campo squadre agguerrite e motivate a conquistare un posto nella fase a gironi. Questa guida ai pronostici calcio di oggi ti offre una schedina pronta da giocare, con analisi dettagliata e quote aggiornate per ogni partita. Nessuna pretesa di infallibilità, ma uno studio basato su forma, precedenti e obiettivi stagionali. Ideale per chi vuole giocare con intelligenza sfruttando anche i bonus benvenuto dei bookmaker.

Fredrikstad – Midtjylland (ore 18:00)

Il Fredrikstad ha staccato il pass per questa fase grazie al successo in Coppa di Norvegia, mentre il Midtjylland ha superato l’Hibernian con grande fatica. I danesi hanno più esperienza e qualità, ma giocano in trasferta.

Opzione Quota Bookmaker Combo X2 + Multigol 1-5 1.45 LeoVegas Gol Sì 1.48 Fantasyteam Over 0.5 Primo Tempo 1.25 Goldbet

Häcken – Brann (ore 19:00)

Il Brann è reduce da una pesante eliminazione contro il Salisburgo, mentre l’Häcken ha compiuto l’impresa contro l’Anderlecht. Gara da gol e spettacolo.

Opzione Quota Bookmaker Gol Sì 1.50 GoldBet Over 2.5 1.62 Lottomatica Over 0.5 1T 1.25 Sisal

CFR Cluj – Braga (ore 18:30)

Il Cluj ha faticato con il Lugano, il Braga ha eliminato il Levski Sofia ai supplementari. Gli ospiti partono favoriti, ma la trasferta in Romania è sempre delicata.

Opzione Quota Bookmaker X2 + Multigol 1-4 1.48 LeoVegas Multigol 1-3 1.35 SNAI Espulsione Sì 4.00 Lottomatica

Panathinaikos – Shakhtar (ore 20:00)

I greci arrivano dall’eliminazione per mano dei Rangers. Lo Shakhtar ha invece dominato il Besiktas. Partita incerta ma gli ucraini sono in fiducia.

Opzione Quota Bookmaker X2 1.50 LeoVegas X dal 0′ al 15′ 1.30 Sisal Over 0.5 1T 1.27 Eurobet

Servette – Utrecht (ore 20:30)

Il Servette ha perso malamente il ritorno con il Viktoria Plzen. L’Utrecht ha dominato lo Sheriff Tiraspol. Si prevede equilibrio ma con gol.

Opzione Quota Bookmaker Multigol 2-5 1.28 Fantasyteam Gol Sì 1.50 SNAI Over 0.5 1T + Over 0.5 2T 1.48 Goldbet

Schedina Consigliata del Giorno

Partita Pronostico Quota Fredrikstad – Midtjylland Combo X2 + Multigol 1-5 1.45 Häcken – Brann Gol Sì 1.50 CFR Cluj – Braga X2 + Multigol 1-4 1.48 Panathinaikos – Shakhtar X2 1.50 Servette – Utrecht Multigol 2-5 1.28

Quota totale: 6.16 (variabile in base al bookmaker)

Gioca sempre con responsabilità. Le quote sono soggette a variazione.