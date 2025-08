Pronostici Calcio Oggi 6 Agosto 2025: Le 5 partite da non perdere [Schedina Vincente]

Migliori Bookmakers e Siti Scommesse in Italia

Serie A in TV su SKY e DAZN

Calcio, basket, e tanto altro, tutto in un unico posto. Con DAZN, lo sport è sempre con te, live e on demand!

Lo Sport in diretta su DAZN

Gioca con moderazione, sfrutta i bonus e resta aggiornato ogni giorno per nuove schedine e analisi approfondite.

Componendo una multipla equilibrata con le 5 partite sopra indicate, si ottiene una quota potenziale superiore a 10.00 , ideale per sfruttare anche i bonus benvenuto dei siti di scommesse.

Rijeka La qualità tecnica è superiore rispetto allo Shelbourne, che in trasferta fatica ad alzare il ritmo. I croati partono in vantaggio.

Ludogorets Gioca in casa e ha mostrato compattezza nel doppio confronto con il Rijeka. Con un Ferencvaros troppo spregiudicato, i bulgari partono favoriti.

Lech Poznan Arriva da un 7-1 clamoroso all’andata nel turno precedente. In casa è un rullo compressore, e la Stella Rossa non convince fuori dal Marakana.

Pronostico consigliato: No Gol Quota migliore: 1.62 su Eurobet

Rijeka – Shelbourne (ore 20:45) Due squadre eliminate dai preliminari Champions che vogliono rifarsi in Europa League. Il Rijeka ha più qualità, mentre lo Shelbourne ha mostrato limiti fuori casa.

Basilea – Young Boys (ore 20:30) Derby svizzero ad alta intensità. Entrambe hanno già perso punti in campionato e cercano il rilancio. Difese da registrare, attacchi già rodati: i gol sembrano assicurati.

Pronostico consigliato: Under 2.5 Quota migliore: 1.70 su Lottomatica

Kairat Almaty – Slovan Bratislava (ore 17:00) Il Kairat ha dimostrato carattere ribaltando un 2-0 subito in Finlandia. Lo Slovan arriva da un 4-0 dominante all’andata contro lo Zrinjski ma ha mostrato qualche calo in trasferta. Gara equilibrata ma il fattore campo pesa.

Torna l’appuntamento con i pronostici calcio del giorno, e questo mercoledì 6 agosto 2025 ci regala un menù ricchissimo con sfide decisive nei preliminari di Champions ed Europa League , oltre ad alcuni anticipi di campionato da non sottovalutare. Abbiamo selezionato cinque partite su cui costruire una schedina equilibrata ma potenzialmente esplosiva , tenendo conto dello stato di forma delle squadre, delle motivazioni e delle quote più interessanti proposte dai principali bookmaker.

Pronostici Calcio Oggi 6 Agosto 2025: Le 5 partite da non perdere [Schedina Vincente]

Pronostici Calcio Oggi 6 Agosto 2025: Le 5 partite da non perdere [Schedina Vincente]

Gioca responsabilmente | Questo sito compara quote e/o offerte degli operatori autorizzati in Italia esclusivamente a scopo informativo e non pubblicitario.