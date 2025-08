Pronostici Calcio Oggi 5 Agosto 2025: Le Squadre favorite [Schedina Vincente]

Pronostici Calcio - Stadiosport.it

Martedì 5 Agosto 2025 si presenta ricco di sfide interessanti tra qualificazioni Champions League e amichevoli estive. In questa guida trovi una schedina composta da cinque partite selezionate con cura, analizzate in base a forma recente, motivazioni e statistiche. Per ogni match forniamo quote, consigli e squadre favorite.

Malmo – Copenaghen (ore 19:00)

Il Malmo arriva da due successi contro l’RFS (4-1 in trasferta e 1-0 in casa) e cerca continuità davanti al proprio pubblico. Ma il Copenaghen è abituato a questi palcoscenici e ha superato facilmente il Drita (2-0 e 1-0). I danesi hanno maggiore esperienza europea e una rosa più profonda, soprattutto dal punto di vista offensivo.

Squadra favorita: Copenaghen

Pronostico Quota Bookmaker consigliato X2 1.40 Sisal Multigol 1-3 1.35 Lottomatica X da 0-15’ 1.28 Fantasyteam

Dinamo Kiev – Pafos (ore 20:00)

La Dinamo Kiev ha dominato il doppio confronto contro l’Hamrun Spartans con due 3-0 netti. Il Pafos ha invece compiuto un mezzo miracolo eliminando il Maccabi Tel Aviv, ma resta un avversario inferiore tecnicamente e meno abituato a giocare in trasferta. Gli ucraini, pur giocando in campo neutro, restano favoriti.

Squadra favorita: Dinamo Kiev

Pronostico Quota Bookmaker consigliato 1 1.73 Fantasyteam No Gol 1.83 GoldBet X da 0-15’ 1.30 LeoVegas

Shkendija – Qarabag (ore 20:00)

Lo Shkendija ha sorpreso tutti eliminando l’FCSB con un doppio successo (1-0 e 2-1), ma il Qarabag è una macchina ben rodata. Gli azeri hanno battuto lo Shelbourne senza subire gol e con ampio controllo del gioco. In campo europeo vantano maggiore esperienza e struttura.

Squadra favorita: Qarabag

Pronostico Quota Bookmaker consigliato 2 1.70 GoldBet No Gol 1.75 Eurobet Over 0.5 1° tempo 1.35 LeoVegas

Rangers – Viktoria Plzen (ore 20:45)

I Rangers hanno superato il Panathinaikos con autorità (2-0 e 1-1), dimostrando solidità e organizzazione. Il Viktoria Plzen ha faticato ma ha avuto la meglio sul Servette dopo una rimonta in trasferta. L’Ibrox Stadium resta un fortino e gli scozzesi partono favoriti per intensità e ritmo.

Squadra favorita: Rangers

Pronostico Quota Bookmaker consigliato 1 1.73 SNAI Gol 1.80 Lottomatica Over 0.5 1° tempo 1.32 SNAI

Betis – Como (ore 20:30, amichevole)

Il Betis ha battuto il Sunderland 1-0 nel test più recente, mentre il Como ha sorpreso tutti superando l’Ajax 3-0. I lombardi, guidati da Fabregas, puntano su un gioco propositivo e potrebbero dare spettacolo. Atteso un match aperto con occasioni da entrambe le parti.

Partita aperta, nessuna favorita netta

Pronostico Quota Bookmaker consigliato Gol 1.52 Sisal Over 0.5 1° tempo 1.33 GoldBet X da 0-15’ 1.30 Fantasyteam

La schedina di oggi punta su quattro match di qualificazione Champions e un’amichevole di lusso, con quote equilibrate e buone probabilità di riuscita. Copenaghen, Dinamo Kiev, Qarabag e Rangers sono le squadre con più garanzie in termini di esperienza e forma. Per chi cerca partite aperte da “Gol”, occhio a Betis-Como. Come sempre, gioca responsabilmente e sfrutta i bonus benvenuto con intelligenza.