Pronostici Calcio Oggi 4 Agosto 2025: Le Migliori Giocate [Schedina Vincente]

Anche se non è una giornata ricca di partite nei top campionati europei, il lunedì 4 agosto 2025 offre comunque diverse opportunità per gli amanti delle scommesse calcistiche. Tra gare dei campionati nordici, sfide in Belgio e match nel Brasileirão, ci sono quote interessanti e pronostici ben studiati che meritano attenzione. Analizziamo nel dettaglio le partite più attese, i consigli degli esperti e i mercati più caldi.

Le migliori partite su cui puntare oggi

La scena è dominata da incontri dei campionati di Scozia, Svezia, Belgio e Brasile, con alcune chicche in Irlanda e Bulgaria. Di seguito presentiamo una tabella riassuntiva con i migliori pronostici del giorno, motivati da stato di forma, statistiche e analisi tecnica.

Tabella Pronostici Calcio 4 Agosto 2025

Partita Competizione Pronostico Consigliato Quota Media Motivazione Hearts vs Aberdeen Premiership (Scozia) 1 + Shankland primo marcatore 2.70 + 4.00 Hearts in forma e motivati; Shankland trascinatore Degerfors vs Göteborg Allsvenskan (Svezia) Vittoria Degerfors (longshot) 3.80 Göteborg in calo; possibile sorpresa casalinga Genk vs Anversa Pro League (Belgio) Goal Sì 1.60 Entrambe segnano da 6 partite consecutive Sport Recife vs América MG Serie B (Brasile) Under 2.5 1.75 Due squadre chiuse e poco prolifiche Levski Sofia vs Beroe Parva Liga (Bulgaria) 1 Handicap -1 2.10 Levski superiore, Beroe in difficoltà in trasferta Galway United vs Shelbourne Premier Division (Irlanda) Multigol 2‑4 1.85 Storico recente favorevole a partite equilibrate

Analisi Approfondita delle Partite Scelte

Hearts vs Aberdeen

Il match di cartello del giorno si gioca in Scozia. Gli Hearts vengono da una solida prestazione in Coppa e sembrano pronti a confermare l’ottimo stato di forma. Con Lawrence Shankland sempre più leader dell’attacco, il segno 1 è da provare, magari abbinato al primo marcatore.

Degerfors vs Göteborg

Sulla carta è un testa-coda, ma il momento degli ospiti è critico: Göteborg è reduce da 4 sconfitte nelle ultime 5. Il Degerfors, pur con limiti strutturali, può approfittarne e piazzare un colpo che farebbe scalpore. Pronostico da rischiare per schedine a quota alta.

Genk vs Anversa

Big match in Belgio tra due squadre offensive. L’esito Goal appare come la scelta più razionale: entrambe segnano e subiscono con facilità, e i precedenti confermano la tendenza.

Sport Recife vs América MG

In Brasile ci si attende una gara bloccata e tattica. Entrambe le squadre giocano spesso sulla difensiva e producono poche occasioni limpide. L’Under 2.5 è tra le giocate più gettonate dagli analisti locali.

Levski Sofia vs Beroe

Il Levski è nettamente superiore tecnicamente e gioca in casa. Il segno 1 con handicap -1 offre una buona quota e rispecchia la disparità tra le due formazioni.

Galway vs Shelbourne

In Irlanda si affrontano due squadre abbastanza equilibrate. Il Multigol 2‑4 è una scelta perfetta per chi cerca partite senza troppe sorprese, ma con un minimo di spettacolo.

Le giocate consigliate per una schedina combinata

Per gli appassionati delle multiple, ecco una combinazione equilibrata e con rischio controllato:

Hearts 1

Genk-Anversa Goal

Galway Multigol 2-4

Sport Recife Under 2.5

Quota totale combinata: circa 8.10

Una giocata da pochi euro, con un buon bilanciamento tra partite sicure e sorprese possibili.

Anche senza i grandi nomi della Serie A o della Premier League, il 4 agosto 2025 offre spunti interessanti per gli scommettitori esperti. Chi studia le statistiche e conosce i campionati minori può approfittare di quote più alte e mercati meno battuti. Come sempre, il consiglio finale è quello di giocare responsabilmente e di seguire gli ultimi aggiornamenti sulle formazioni ufficiali prima del fischio d’inizio.