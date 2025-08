Pronostici Calcio Oggi 2 Agosto 2025: Dalla Scozia al Brasile [Schedina Vincente]

Pronostici calcio oggi – Sabato 2 agosto 2025: le migliori giocate consigliate

Il weekend del 2 agosto 2025 si apre con un sabato ricco di partite interessanti tra campionati europei e sfide di coppa. Dalla Scozia all’Inghilterra, passando per alcune partite internazionali, abbiamo selezionato i match più intriganti con relative analisi tecniche e consigli per scommesse e bollette.

Motherwell vs Rangers

I Rangers iniziano la nuova stagione in Scottish Premiership con l’obiettivo di non perdere terreno nei confronti del Celtic. Affrontano un Motherwell che spesso ha messo in difficoltà le big in casa, ma che storicamente soffre molto gli inserimenti rapidi sulle fasce. Gassama è il nome caldo per i Rangers: ha già dimostrato buona forma nelle gare europee di luglio, e sarà probabilmente titolare. Occhio anche a Slattery per i padroni di casa, elemento irruento a rischio cartellino. La differenza tecnica resta ampia e la squadra ospite dovrebbe riuscire ad avere la meglio.

Pronostico: Vittoria Rangers + Gol di Gassama + Possibile ammonizione per Slattery

Celtic vs St Mirren

I biancoverdi di Glasgow ripartono in casa con l’obiettivo di dominare il campionato come lo scorso anno. Nonostante un precampionato incerto, il Celtic è ancora superiore al St Mirren, squadra ordinata ma priva di veri trascinatori. I calci piazzati potrebbero essere decisivi grazie all’eccellente sinistro di alcuni interpreti. La fase offensiva resta solida e la partita potrebbe prendere una piega netta già nel primo tempo.

Pronostico: Vittoria Celtic con almeno 2 gol di scarto

Edinburgh City vs Stirling Albion

Sfida importante in League Two scozzese, con i padroni di casa nettamente favoriti. Stirling è in piena crisi, con tre partite ufficiali senza segnare. Edinburgh invece ha mostrato solidità difensiva e capacità di sbloccare le partite anche da palla inattiva. Il pubblico di casa sarà un fattore.

Pronostico: Vittoria Edinburgh City e porta inviolata

Livingston vs Kilmarnoc

Livingston parte favorito in questo confronto diretto. Il Kilmarnock è in fase di rinnovamento e fatica a trovare equilibrio tra i reparti. I padroni di casa, più rodati e meglio strutturati, potrebbero approfittarne per portare a casa i tre punti. Interessante anche la quota della vittoria con “clean sheet”.

Pronostico: Vittoria Livingston senza subire gol

Bradford City vs Wycombe Wanderers

Match chiave in League One inglese. Il Bradford vuole partire forte e può contare sul bomber Kone, reduce da una stagione da 21 reti. Il Wycombe resta ostico, ma la forma attuale non sembra delle migliori. La partita potrebbe essere combattuta, ma la spinta casalinga e le qualità offensive fanno pendere l’ago della bilancia verso i padroni di casa.

Pronostico: Vittoria Bradford + Entrambe le squadre a segno + Gol di Kone

Altri pronostici da considerare oggi

Mirassol vs Vasco da Gama (Brasile): match incerto, ma con possibilità di almeno due reti totali vista la fragilità difensiva delle squadre.

Sport Recife vs Bahia (Brasile): scontro equilibrato, ma i padroni di casa potrebbero spuntarla grazie alla spinta del pubblico e a un attacco più concreto.

Sligo Rovers vs Shelbourne (Irlanda): probabile partita chiusa, ma con potenziale da “Over 1.5” gol totali.

Pronostico multiplo extra: Over 1.5 in tutte e tre le partite

Riepilogo finale – Pronostici 2 agosto 2025