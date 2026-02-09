Programma 9 Febbraio Olimpiadi Milano-Cortina: italiani in gara

OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026, lunedì 9 febbraio entra nel vivo con una giornata ricchissima di appuntamenti e potenziali colpi di scena. Il calendario olimpico propone gare decisive in diverse discipline, con numerosi atleti italiani pronti a scendere in pista, sul ghiaccio e sulla neve per inseguire risultati di prestigio e medaglie per l’Italia.

L’attenzione principale è rivolta alla combinata maschile, una delle prove più attese della giornata, e al curling doppio misto, specialità in cui gli azzurri possono giocarsi carte importanti grazie a continuità e solidità dimostrate nel percorso di avvicinamento ai Giochi. Tuttavia, il programma del 9 febbraio offre molto di più: anche pattinaggio e sci freestyle presentano occasioni concrete per sorprese e exploit inattesi, con atleti capaci di inserirsi nella lotta per il podio.

Nel corso della giornata sono previste competizioni distribuite su più fasce orarie, con eventi che si susseguono senza pause e tengono alta l’attenzione degli appassionati. Ogni disciplina mette in palio punti chiave per la classifica olimpica e rappresenta un banco di prova fondamentale per valutare lo stato di forma degli azzurri in vista delle fasi decisive dei Giochi.

La giornata olimpica di lunedì 9 febbraio si apre ufficialmente alle 10:05 al Cortina Curling Olympic Stadium, dove riflettori puntati sulla coppia campione del doppio misto di curling formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner. Gli azzurri affrontano gli Stati Uniti in una sfida valida per la fase a gironi, già cruciale per il cammino verso le medaglie in una specialità che vede l’Italia tra le grandi protagoniste.

In contemporanea, alle 10:30, lo Stelvio Ski Centre ospita la prova di discesa della combinata a squadre maschile. L’Italia schiera un quartetto di alto profilo composto da Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Dominik Paris e Florian Schieder, chiamati a costruire il risultato nella parte più veloce e tecnica della competizione.

A metà giornata il programma si sposta tra Milano e Livigno, con eventi distribuiti su più fronti. Alle 12:10 il Milano Ice Park è teatro della sfida di hockey su ghiaccio femminile tra Italia e Giappone. La nazionale azzurra si presenta con un gruppo guidato dall’esperienza di Laura Michele Fortino e dalla freschezza di Carola Saletta, in un match importante per il girone.

Alle 12:30, occhi puntati sul Livigno Snow Park, dove Maria Gasslitter prende parte alla finale dello slopestyle femminile, una delle prime vere occasioni di medaglia azzurra della giornata nel settore freestyle.

Il pomeriggio riporta l’attenzione sullo sci alpino. Alle 14:00, sempre allo Stelvio Ski Centre, va in scena la prova di slalom della combinata a squadre maschile, decisiva per l’assegnazione delle posizioni finali. L’Italia si affida agli specialisti Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala e Alex Vinatzer, con l’obiettivo di recuperare o difendere il risultato maturato nella discesa.

Dalle 17:00 il programma rientra a Cortina, dove si disputano le prime due manche del singolo femminile di slittino. In gara per l’Italia Verena Hofer e Sandra Robatscher, con la seconda discesa fissata alle 18:35, momento chiave per la classifica.

Alle 17:30, al Milano Ice Park, spazio al pattinaggio di velocità, con Maybritt Vigl impegnata nei 1000 metri, mentre alle 18:05 il curling potrebbe tornare protagonista con l’eventuale semifinale del doppio misto, a seconda degli esiti del girone mattutino.

In serata, alle 19:00, il trampolino NH di Predazzo ospita la gara individuale di salto con gli sci, con Giovanni Bresadola, Francesco Cecon e Alex Insam pronti a misurarsi in una competizione di alto livello tecnico.

Chiusura affidata al pattinaggio di figura: alle 19:20, alla Milano Ice Skating Arena, Charlène Guignard e Marco Fabbri scendono sul ghiaccio per il programma corto della danza, uno degli appuntamenti più attesi della giornata per eleganza e valore competitivo, all’interno delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

Di seguito, il programma completo delle gare di lunedì 9 febbraio, evento per evento, con orari, discipline coinvolte, italiani in gara e possibilità di medaglia, per seguire minuto per minuto una delle giornate più intense delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026.

Olimpiadi Milano-Cortina Programma di Lunedì 9 Febbraio, gli italiani in gara:

10:05 – Curling: Svizzera-Canada (Round robin doppio misto)

10:05 – Curling: Stati Uniti-Italia (Round robin doppio misto)

10:05 – Curling: Norvegia-Corea (Round robin doppio misto)

10:05 – Curling: Cechia-Estonia (Round robin doppio misto)

10:30 – Sci alpino: Combinata a squadre maschile (discesa libera)

12:10 – Hockey su ghiaccio: Giappone-Italia (Torneo femminile, gruppo B)

12:30 – Sci freestyle: Finale slopestyle femminile (1ª, 2ª e 3ª manche a seguire)

14:00 – Sci alpino: Combinata a squadre maschile (slalom speciale)

16:40 – Hockey su ghiaccio: Germania-Francia (Torneo femminile, gruppo B)

17:00 – Slittino: Singolo femminile (1ª run)

17:30 – Pattinaggio di velocità: 1.000 m femminili

18:00 – Salto con gli sci: Trampolino normale individuale maschile (turno di prova)

18:05 – Curling: Semifinali doppio misto

18:35 – Slittino: Singolo femminile (2ª run)

19:00 – Salto con gli sci: Trampolino normale individuale maschile (1° turno)

19:20 – Pattinaggio di figura: Danza sul ghiaccio (Danza ritmica)

19:30 – Snowboard: Finale big air femminile (1ª, 2ª e 3ª manche a seguire)

20:12 – Salto con gli sci: Trampolino normale individuale maschile (turno finale)

20:40 – Hockey su ghiaccio: Svizzera-Stati Uniti (Torneo femminile, gruppo A)

21:10 – Hockey su ghiaccio: Canada-Cechia (Torneo femminile, gruppo A)

Gli atleti italiani in gara il 9 febbraio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026:

08.00 SKELETON – Gara femminile, prova cronometrata 1 (Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio)

09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino piccolo, prova 1 (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin)

09.00 SLITTINO – Staffetta a squadre, prove cronometrate 1-2 (Italia)

10.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-USA, Svizzera-Canada, Norvegia-Corea del Sud, Estonia-Cechia

10.30 SKELETON – Gara maschile, prova cronometrata 1 (Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari)

10.30 SCI ALPINO – Combinata a squadre maschile, discesa libera (Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni, Mattia Casse)

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Giappone

12.30 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, finale (prima manche) (Maria Gasslitter)

12.59 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, finale (seconda manche) (Maria Gasslitter)

13.00 SLITTINO – Doppio femminile, prove cronometrate 3-4 (Voetter/Oberhofer)

13.28 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, finale (terza manche) (Maria Gasslitter)

13.53 SLITTINO – Doppio maschile, prove cronometrate 3-4 (Rieder/Kainzwaldner, Nagler/Malleier)

14.00 SCI ALPINO – Combinata a squadre maschile, slalom (Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala, Alex Vinatzer)

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Germania-Francia

17.00 SLITTINO – Singolo femminile, prima manche (Sandra Robatscher, Verena Hofer)

17.30 SPEED SKATING – 1000 metri femminili (Maybritt Vigl)

18.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo maschile, trial round (Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam)

18.05 CURLING – Doppio misto, semifinali

18.35 SLITTINO – Singolo femminile, seconda manche (Sandra Robatscher, Verena Hofer)

19.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo maschile, primo turno (Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam)

19.20 PATTINAGGIO DI FIGURA – Danza sul ghiaccio, rhythm dance (Guignard/Fabbri)

19.30 SNOWBOARD – Big Air femminile, finale (prima manche)

19.53 SNOWBOARD – Big Air femminile, finale (seconda manche)

20.12 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo maschile, finale (Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam)

20.17 SNOWBOARD – Big Air femminile, finale (terza manche)

20.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Svizzera-USA

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Canada-Cechia

Dove vedere le Olimpiadi di Milano Cortina in diretta TV e streaming

Le gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina saranno seguite in modo capillare su più canali, garantendo agli appassionati una copertura completa per tutta la giornata.

La diretta televisiva sarà affidata ai canali Rai 2 HD e Rai Sport HD, con finestre di programmazione dedicate alle diverse discipline e aggiornamenti continui sugli eventi più importanti del programma olimpico.

Per chi preferisce seguire le competizioni online, la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, oltre che sulle principali piattaforme sportive a pagamento come Discovery+, Eurosport e DAZN.

Grazie a questa ampia distribuzione, sarà possibile seguire tutte le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina in tempo reale, sia in televisione che in streaming, senza perdere nemmeno un appuntamento della rassegna a cinque cerchi.