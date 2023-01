Procura di Milano indaga su cessione Milan a RedBird dopo esposto Blue Skye a Elliott

Il Milan finisce nel mirino della Procura di Milano avrebbe avviato delle indagini sulla cessione del club rossonero dalle mani di Elliot a Red Bird di Gerry Cardinale

Il Milan continua a non attraversare un buon periodo, infatti, dopo l’amara sconfitta subita contro la Lazio all’Olimpico per 4-0, il club rossonero è finito a meno 12 dal Napoli in classifica, perdendo anche Tomori e Calabria per infortunio e trovandosi attualmente a combattere per non uscire dall’orbita piazzamento Champions League. All’amara situazione sportiva è andato ad aggiungersi nelle ultime ore anche l’avvio di un’indagine avviata dalla procura di Milano sulla cessione del club dal fondo Elliot alla società Red Bird di Gerry Cardinale, con la Guardia di Finanza che avrebbe iniziato la valutazione della documentazione in merito alla cessione.

L’accusa rivolta al club sarebbe quella di una potenziale appropriazione indebita che sarebbe partita da un ex socio di minoranza del club la compagnia lussemburghese Blue Skye. Cerchione e Gianluca D’Avanzo attraverso la società Blue Skye Financial Partners detenevano il 4,27% delle quote del Milan sotto la gestione Elliot, la società di diritto lussemburghese aveva rinunciato al ricorso cautelare d’urgenza dopo la formalizzazione del passaggio di proprietà del club, ma avrebbe perseguito un percorso civile contro Elliot per non aver mai informato i soci di minoranza della probabile cessione del club. La società Blue Skye contesterebbe, dunque, alla vecchia proprietà di non essere stata informata su passaggio di proprietà del club rossonero e di una condotta fraudolenta nei confronti propri confronti.

Nulla di estremamente preoccupante in casa Milan, dato che la vicenda riguarderebbe la vecchia proprietà e, dunque, la Guardia di Finanza starebbe procedendo con un accertamento della documentazione che rappresenta attualmente solo una formalità per portare avanti i dovuti controlli.