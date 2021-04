PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-INTER 21-04-2021 20:45 31ESIMA GIORNATA

Dopo lo stop contro il Napoli che ha interrotto la striscia di vittorie consecutive, la capolista è in cerca di punti per mantenere i 9 punti di vantaggio sul Milan e x farlo dovrà sfidare l’altalenante Spezia nell’ultimo infrasettimanale, al sicuro nelle parti basse della classifica.

COME ARRIVA LO SPEZIA

dopo la sconfitto contro il Bologna, Italiano punta al colpaccio contro i nerazzurri. le scelte verranno fatte tenendo conto dell’importante scontro di Sabato contro il Genova più alla portata. Provedel in porta, in difesa Ferrer a destra e Marchizza a sinistra, come centrali Erlic e Ismajli. a centrocampo come regista Matteo Ricci, assistito da Maggiore e Pobega, con l’ipotesi Estevez al posto di uno dei due. In attacco il trio Piccoli, Verde e Gyasi.

COME ARRIVA L’INTER

È+Conte scenderà in campo con l’11 tipico per affrontare lo Spezia e mettere le mani sempre più sullo scudetto. difesa fcon Skriniar, de Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic. Barella, Brozovic ed Eriksen a centrocampo, affiancati da Hakimi e Peresic, che sostituisce Darmian. davanti la coppia del momento, LU-LA, Lukaku Lautaro.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Ismaijli, Chabot, Marchizza; Maggiore, Ricci, Estevez; Gyasi, Piccoli, Farias. All. Vincenzo Italiano.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Sanchez. Allenatore: Conte.

