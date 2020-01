Probabili formazioni Milan-Sampdoria e Diretta TV 6-1-2020

Il Milan in casa vuole cominciare al meglio il 2020, contro una Sampdoria anch’essa affamata di punti in classifica. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: Torna Theo Hernandez dalla squalifica, mentre per Ranieri più di un dubbio sulla formazione. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV, in Streaming e come ascoltarla in radiocronaca live

Sfida delicatissima tra due squadre bisognose di punti. L’arrivo di Ibrahimovic ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi rossoneri, ma Ibra da solo non basta. La Sampdoria con Ranieri ha ritrovato continuità rispetto alla gestione Di Francesco ma la strada verso la salvezza è ancora lunga.

Ultime sulle formazioni di Milan-Sampdoria

Stefano Pioli dopo il 5-0 subito in trasferta a Bergamo avrà a disposizione Theo Herandez che tornerà nella sua classica posizione di laterale sinistro. 3 ballottaggi per tre maglie da titolare: Conti-Calabria, Paquetà-Kessie, ma soprattutto Piatek-Ibrahimovic, con il polacco per ora favorito. Assenti per infortunio Duarte, Biglia (Da verificare in settimana le sue condizioni), Borini e Rodriguez (Gli ultimi due per motivi di mercato).

Anche Ranieri dovrà fare fronte a molte assenze, indisponibili per infortunio Barreto, Bertolacci e Ferrari, mentre per squalifica risulta assente Caprari. Recuperano in compenso Depaoli, Bereszynski, Bonazzoli e Linetty. Depaoli e Bereszynski partiranno titolari sul settore di destra, Murillo giocherà in coppia con Colley e ad oggi Linetty è favorito su Jankto. Ballottaggio Ramirez- Gabbiadini per affiancare Quagliarella in avanti.

Probabili formazioni Milan-Sampdoria:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Depaoli, Ekdal, Vieira, Linetty; Ramirez; Quagliarella.

Millan-Sampdoria, 18° giornata di Serie A

Come vedere Milan-Sampdoria in Diretta TV e Streaming Live :

La partita Milan Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Hd, canale 253. Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Milan Sampdoria in diretta streaming live. Infine, è possibile acquistare la partita su NowTv al prezzo di 9,99 € .

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Milan-Sampdoria:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan Sampdoria in diretta live sulle frequenze di Rai Radio. E’ possibile inoltre ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS

Precedenti e statistiche Milan-Sampdoria

E’ la sfida numero 62 che si disputa a San Siro in campionato tra Milan e Sampdoria. Milan avanti con 40 vittorie, 10 pareggi e 11 sconfitte, 112 gol fatti e 46 subiti.

