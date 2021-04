Probabili Formazioni Inter – Cagliari 11-04-2021 ore 12:30

Dopo la vittoria contro il Sassuolo, l’Inter si prepara a consolidare il primato in classifica a + 11 dal Milan che ha vinto a Parma ieri pomeriggio. I nerazzurri affrontano a San Siro il Cagliari che invece cercherà punti salvezza dopo tre sconfitte consecutive.

Come arriva l’Inter

L’Inter che nn perde da 12 partite e non va in svantaggio da 11 partite non contempla un passo falso contro il Cagliari. Conte in difesa schiera i titolarissimi Bastoni, recuperato dopo la squalifica, Skriniar e De Vrij.

A centrocampo l’emergenza Barella squalificato viene colmata da Gagliardini, affiancato da Brozovic che ritorna dopo la squalifica ed Eriksen. Sulle fasce ci saranno Hakimi e Young. In attacco ci sarà la coppia titolare formata da Lautaro Martinez e Lukaku con Sanchez pronto ad entrare.

Come arriva il Cagliari

La squadra di Semplici ha il disperato bisogno di rialzare la testa, si trova al terzultimo posto in classifica con 22 punti a -5 dalla zona salvezza occupata dal Torino che è quartultimo e ieri ha vinto in trasferta contro l’Udinese.

Cragno nn potrà difendere la porta e sarà sostituito da Vicario vista la positività al Coronavirus. Nandez altro assente per via di una contusione alla coscia, Zappa probabile sostituito.

In difesa ci saranno Godin, Rugani e Walukiewicz. A centrocampo, Marin, Nainggolan e Duncan, sulla fascia sinistra Lykogiannis. In attacco Joao Pedro affiancato da uno tra Simeone, Pavoletti (favorito) o Cerri.

Probabili Formazioni di Inter – Cagliari:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Eriksen, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Sanchez. All.: Conte

Cagliari (3-5-2): Vicario; Walukiewicz, Godin Rugani; Zappa, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; Joao Pedro, Simeone. All.: Semplici.

