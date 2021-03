Probabili formazioni Inter-Atalanta 8-3-2021

Probabili Formazioni di Inter Atalanta, posticipo della 26° giornata di Serie A, 8 Marzo 2021 ore 20:45

L’Inter, dopo essersi imposta contro il Parma, punta alla settimana vittoria di fila nel posticipo contro l’Atalanta per tornare a + 6 dal Milan. I giocatori del Gasp cercheranno di rimanere in scia Champions, vista la vittoria della Roma che li ha fatti scivolare al quinto posto.

Le ultime sulle formazioni di Inter Atalanta

L’Inter scenderà in campo con la formazione di Parma, unico cambio Sanchez che rifiaterà in panchina, al suo posto Lautaro ritroverà Lukaku, coppia da 30 goal, la più temuta in Europa, seconda solo a Lewa-Muller. La difesa a 3 sarà composta da Skriniar, de Vrij e Skriniar. A centrocampo non vedremo Eriksen, sostituito da Vidal, che insieme a Brozovic e a Barella saranno affiancati sulla fasce da Hakimi e Perisic.

L’Atalanta risponde mettendo in campo Muriel-Zapata, attacco da 20 goal in due. Ilicic viene fatto partire dalla panchina. A centrocampo viene confermato Pessina, uomo del momento, favorito su Miranchuk e Pasalic, in mediana de Roon accanto a Freuler, Maehle e Gosens sulle fasce. Difesa a tre con Djimsiti, Toloi, Romero, mentre Palomino partirà dalla panchina. In porta quasi sicuramente Gollini.

Le probabili formazioni di Inter Atalanta

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku. All. Conte

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, Freuler, De Roon, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. All. Gasperini

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS