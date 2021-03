Probabili Formazioni Fiorentina – Milan 21-03-2021

Sfida delle verità al Franchi tra la Fiorentina di Prandelli ed il Milan di Pioli, partita in programma domenica 21 marzo alle ore 18.00 e valevole per la 28° giornata di Serie A.

Milan, che da inizio 2021, sembra aver smarrito quella fiducia e mentalità che aveva caratterizzato l’intero girone d’andata a lungo dominato, arrivando da due sconfitte in casa pesanti contro Napoli in campionato e Manchester United in Europa League, entrambe per 1-0.

Discorso diverso invece per la Fiorentina, Prandelli ha ridato serenità all’ambiente e ha saputo plasmare, a sua immagine e somiglianza, una rosa fino a quel momento totalmente inespressa; i gigliati arrivano con tutta la voglia di mantenere questo ritmo, trascinata dal suo bomber Dusan Vlahovic, assoluto protagonista con un hat-trick nell’ultimo match contro il Benevento, finito 4-1.

Ultime sulle Formazioni di Fiorentina Milan:

Qui Milan:

Continuano a pesare le assenze in casa Milan, anche per questa partita Stefano Pioli dovrà optare scelte obbligate in alcuni reparti del campo, specialmente per la fascia sinistra dovuto al forfait di Leao e Rebic (quest’ultimo pure squalificato).

Probabile la riconferma di Rade Krunic in quella posizione di campo, presenti invece Calhanoglu e Saelemakers a fare da collante e supportare in avanti Ibrahimovic, le cui quotazioni di vederlo già dal 1’ salgono di volta in volta.

In mediana tornerà la coppia titolare di quest’anno formata da Tonali e Kessìe, con Bennacer che scalpita in panca e pronto ad entrare a gara in corso, recuperato dopo la lunga sosta ai box. Confermatissimo Donnarumma tra i pali, così come il pacchetto centrale Kjaer-Tomori che sta ben figurando nelle ultime uscite, complice l’assenza di capitan Romagnoli. Sugli esterni agiranno il solito Théo Hernandez a sinistra, sulla destra ballottaggio tra Dalot e Kalulu, con l’ex United favorito sul francese per una maglia da titolare.

Qui Fiorentina:

Solito 3-5-2 per la Fiorentina, Prandelli vuole affidarsi nuovamente agli stessi interpreti che hanno surclassato al Vigorito la banda di Pippo Inzaghi, vecchio cuore rossonero.

A difendere la porta di Dragowski, presenti le tre torri Martinez-Quarta, Pezzella e Milenkovic. Caceres e Venuti saranno gli esterni a tutta fascia, in mezzo al campo il grande ex Jack Bonaventura, coadiuvato nelle operazioni da Pulgar ed Eysseric, preferito a Castrovilli.

Davanti la temibile coppia Ribery-Vlahovic, il giusto mix tra esperienza, qualità e dinamismo per creare scompiglio nella retroguardia rossonera.

Probabili Formazioni di Fiorentina Milan:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Bonaventura, Pulgar, Eysseric, Venuti; Vlahovic, Ribery. A disposizione: Terraciano, Rosati, Biraghi, Borja Valero, Castrovilli, Kouamè, Olivera, Malcuit, Barreca, Montiel, Callejon. All. Cesare Prandelli.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumms; Dalot, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemakers, Calhanoglu, Krunic, Ibrahimovic. A disposizione: A. Donnarumma, Tatarusanu, Kalulu, Gabbia, Brahim Diaz, Meitè, Hauge, Castillejo. All. Stefano Pioli.

STADIO: Artemio Franchi di Firenze.

