Probabili Formazioni di Juventus Spezia: scelte obbligate per Pirlo

Probabili Formazioni di Juventus Spezia di martedì 2 Marzo ore 20:45: problemi di infermeria per Pirlo

Dopo il pareggio in casa del Verona per 1 a 1 di sabato sera la Juventus tornerà all’Allianz Stadium per sfidare lo Spezia di Vincenzo Italiano nell’anticipo della 25° Giornata di Serie A martedì 2 Marzo alle ore 20:45.

Per la sfida contro i Liguri il tecnico dei bianconeri ha ancora uomini contati, unica nota positiva il rientro dalla squalifica di Danilo.

ULTIME SULLA FORMAZIONE DELLA JUVENTUS:

In porta il solito Szczesny, davanti a lui linea a 4 con Danilo a destra, Alex Sandro a sinistra con in mezzo la coppia De Ligt-Demiral.

A centrocampo, in mediana ci sarà ancora la coppia Bentancur-Rabiot con Chiesa a destra e Ramsey favorito su Mckennie a sinistra.

In attacco non potrà rifiatare Cristiano Ronaldo data l’indisponibilità di Morata, alle prese col Citomegalovirus.

Accanto al portoghese quindi spazio ancora a Kulusevski.

INDISPONIBILI JUVENTUS: Cuadrado, Arthur, Morata, Dybala, Chiellini e Bonucci.

Probabili Formazioni di Juventus Spezia:

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Demiral, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey, Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Bastoni; Maggiore, Ricci, Estevez; Gyasi, Nzola, Agudelo. All. Italiano

Dove vederla in tv

L’anticipo del turno infrasettimanale tra Juventus e Spezia valido per la venticinquesima giornata di campionato, si giocherà all’Allianz Stadium martedì 2 marzo 2021 alle ore 20.45 e sarà visibile in esclusiva su Sky Sport.

