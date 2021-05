PROBABILI FORMAZIONI CROTONE-INTER 1-05-2021 ORE 18:00 34 GIORNATA

L’Inter dopo aver vinto contro il Verona che lo ha portato a piangere 11 dalla diretta inseguitrice, andrà in trasferta a Crotone per cercare quei 5 punti che matematicamente gli assegnerebbero lo scudetto, mentre il Crotone e ormai a un passo palla dalla retrocessione.

COME ARRIVA IL CROTONE

Cosmi scenderà in campo con il solito 3-5-2, modulo a specchio rispetto a quello di Conte: Cordaz in porta, la difesa formata da Golemic, Magallan e Djidji. a centrocampo Junior Messias, Molina e Cigarini, sugli esterni ci saranno Pedro Pereira e Reca. in attacco Ounas affiancato da Simy, marcatore incallito.

COME ARRIVA L’INTER

L’Inter, che terrà d’occhio la partita degli atlantici che in caso di sconfitta potrebbero permettere all’Inter di festeggiare già da questo weekend, scenderà in campo Coin la formazione titolare. Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa, Hakimi e Perisic ali, Brozovic e sensi come registi di gioco e il solito Barella a combattere. In attacco Lukaku e Lautaro Martinez.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Molina, Messias, Cigarini, Benali, Reca; Ounas, Simy. Allenatore: Cosmi.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Darmian; Lukaku, Martinez. Allenatore: Conte. ti.

Migliori Bookmakers AAMS