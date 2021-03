Probabile formazione Torino Inter 14 -3- 2031

Inter 60(prima) Torino 20 (terzultima) fischio d’inizio 15

L’Inter non vuole fermarsi, il Toro cerca punti preziosi

probabili formazioni

L’inter per affrontare il Torino e continuare nella striscia positiva di risultati schiererà in campo il solito 3-5-2 con qualche modifica. La difesa non verrà toccata dal CT che invece a centrocampo farà giocare Gagliardi al posta di Vidal (infortunato) e eriksen (nn al meglio della condizione) al fianco dei soliti Brozo e Baralla, sulle fasce Hakim e Peresic, possibile il ballottaggio con Young. In attacco ritorna la coppia LuLa, con l’argentino che ritorna dopo la partenza in panchina a Parma.

Dopo la sconfitta di Crotone, il Torino ha bisogno di punti . Per farlo scenderà in attacco con la coppia zaza-Bonazzoli, con Belotti che risultato negativo al Covid partirà dalla panchina. Nkoulou out essendo positivo al Covid, rincon squalificato verrà rimpiazzato a centrocampo da Baselli. Sulle fasce correranno Vojvoda e Ansaldi. In difesa Lyanco, Bremer e Izzo a far da Baluardo a Sirigu

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Rodriguez; Vojvoda, Mandragora Baselli, Lukic, Ansaldi; Verdi, Sanabria. All. Nicola

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Martinez. All. Conte

