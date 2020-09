Presidente Gravina: “1000 spettatori allo stadio sono pochi, serve un ritorno graduale”

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto ai microfoni di Radio 1 in cui ha parlato del particolare momento che sta vivendo il calcio italiano.

Gravina in particolare si è soffermato sull’urgenza di riaprire in modo graduale gli impianti sportivi. Il massimo esponente della Federazione ha dichiarato che per i club è fondamentale iniziare un ripopolamento degli stadi italiani, visto che per molte società le entrate derivate dalla presenza degli spettatori è di vitale importanza. Gravina auspica inoltre che linee guida per riportare il pubblico nel calcio devono essere univoche e anche gli stadi dei club di Serie B, Lega Pro e Dilettanti devono essere popolati di spettatori cosi come quelli di massima serie. In queste categorie gli incassi derivati dal pubblico pesano sul bilancio della società in maniera molto più evidente che nei club di Serie A che posso contare sui benefici dei diritti televisivi e degli sponsor.

Nello scorso weekend il Ministro dello Sport Spadafora si è detto favorevole nel concedere ad un massimo di 1000 spettatori di assistere all’incontro di calcio della proprio squadra del cuore, ma Gravina non crede che questo sia il percorso giusto da intraprendere. Certo, è impensabile in questo momento ottenere il 100% delle capienze, ma riportare negli impianti calcistici almeno un 30-40% di persone è molto più sensato. Sarebbe un segnale positivo, un segnale che riporterebbe le persone alla normalità.

Il Presidente si è poi soffermato sul nuovo protocollo sanitario studiato dalla FIGC. Attualmente il sistema sanitario sportivo prevede un controllo ai tesserati mediante tamponi effettuati ogni 4 giorni. Ciò, secondo gli studi sanitari portati avanti dalla Federazione Giuoco Calcio, alla lunga porterà ad un calo delle prestazioni sportive dei calciatori. Già domani in Lega si spera che tale protocollo possa essere sostituito con una nuova nuova forma di controllo molto meno invasiva di quella attualmente in vigore.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS