Premier League, risultati, marcatori e classifica della 6ªgiornata 3-4/9/2022

Premier League, risultati, marcatori e classifica della sesta giornata. Manchester City bloccato dall’Aston Villa. 0-0 tra Liverpool ed Everton. Il Chelsea vince il derby contro il West Ham.

La sesta giornata di Premier League ha visto il secondo pareggio della stagione del Manchester City. In casa dell’Aston Villa, i Citizens non vanno oltre l’1-1 e perdono momentaneamente la vetta. Pareggio a reti bianche per il Liverpool in casa dell’Everton che interrompe la striscia positiva di due vittorie consecutive.

Il Chelsea vince per 2-1 il derby contro il West Ham non con qualche polemica da parte degli Hammers che si sono visti annullare il gol del pareggio. Altro derby di londinese, quello tra Tottenham e Fulham, che ha visto la squadra di Antonio Conte vincere per 2-1. L’attesa, però, è tutta per il big match tra Arsenal e Manchester United.

A vincere sono i Reds per 3-1. Terza vittoria di seguito per lo United che risale in classifica. Prima sconfitta per l’Arsenal che comunque rimane in vetta.

Premier League, i risultati della sesta giornata

Sabato 3 settembre

Everton – Liverpool 0-0

Brentford – Leeds 5-2 30′, 43′, 58′ Toney (B); 45′ Sinisterra (L); 79′ Llorente (L); 82′ Mbeumo (B); 92′ Wissa (B)

Chelsea – West Ham 2-1 62′ Antonio (W); 76′ Chilwell (C); 88′ Havertz (C)

Newcastle – Crystal Palace 0-0

Nottingham Forest – Bournemouth 2-3 33′ Kouyate (N); 45’+2′ Johnson (N); 51′ Billing (B); 63′ Solanke (B); 87′ Anthony

Tottenham – Fulham 2-1 40′ Hojbjerg (T); 75′ Kane (T); 83′ Mitrovic (F)

Wolverhampton – Southampton 1-0 45′ Podence

Aston Villa – Manchester City 1-1 50′ Haaland (M); 74′ Bailey (A)

Domenica 4 settembre

Brighton – Leicester 5-2 Iheanacho (L); aut 10′ Thomas (B); 15′ Caicedo (B); 33′ Daka (L); 64′ Trossard; 71′, 97′ Mac Allister (B)

Manchester United – Arsenal 3-1 35’Antony (M); 60′ Saka (A); 66′, 75′ Rashford (M)

Premier League, la classifica finale

1. Arsenal 15

2. Manchester City 14

3. Tottenham 14

4. Brighton 13

5. Manchester United 12

6. Chelsea 10

7. Liverpool 9

8. Brentford 9

9. Leeds 8

10. Fulham 8

11. Newcastle 7

12. Southampton 7

13. Bournemouth 7

14. Wolves 6

15. Crystal Palace 6

16. Everton 4

17. Aston Villa 4

18. West Ham 4

19. Nottingham 4

20. Leicester 1