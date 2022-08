Premier League, risultati, marcatori e classifica della 4ª giornata 27-28/8/2022

Premier League, risultati, marcatori e classifica della quarta giornata. Liverpool travolge 9-0 il Bournemouth. Rimonta super per il Manchester City contro il Crystal Palace.

La quarta giornata di Premier League ha visto il successo sonoro del Liverpool che ha travolto 9-0 il neopromosso Bournemouth, mai stato in partita. I Reds sono la terza squadra, insieme al Manchester City ed al Leicester, ad aver segnato nove reti in una partita negli ultimi anni. Gli uomini di Jürgen Klopp si riprendono dopo il brutto inizio di campionato.

Qualche brivido, invece, per il Manchester City. I Citizens perdevano 2-0 in casa col Crystal Palace ma sono riusciti prima a pareggiare e poi ad andare in vantaggio con uno straordinario Haaland, autore di una tripletta. Vince anche il Manchester United contro il Southampton per 1-0. 2-1 del Chelsea in casa contro il Leicester. L‘Arsenal vince il derby contro il Fulham. Kane trascina il Tottenham contro il Nottingham.

Premier League, i risultati della quarta giornata

Sabato 27 agosto

Southampton-Manchester United 0-1 55′ Bruno Fernandes

Brendtford-Everton 1-1 24′ Gordon (E), 85′ Janelt (B)

Brighton-Leeds 1-0 66′ Gross (B)

Chelsea-Leicester 2-1 47′ Sterling (C), 63′ Sterling (C), 67′ Barnes (L)

Liverpool-Bournemouth 9-0 3′ Diaz (L), 6′ Elliott (L), 29′ Alexander-Arnold (L), 31′ Firmino (L), 45′ Van Dijk (L), 46′ aut. Mepham (C), 63′ Firmino (L), 80′ Carvalho (L), 85′ Diaz (L)

Manchester City-Crystal Palace 4-2 4′ aut. Stones (C), 21′ Andersen (C), 53′ Bernardo Slva (M), 62′ Haaland (M), 7′ Haaland (M), 81′ Haaland (M)

Arsenal-Fulham 2-1 56′ Mitrovic (F), 64′ Odegaard (A), 85′ Gabriel (A)

Domenica 28 agosto

Aston Villa-West Ham 0-1 74′ Fornals

Wolves-Newcastle 1-1 38′ Neves (W), 90′ Saint-Maximin (N)

Nottingham-Tottenham 0-2 5′, 81′ Kane

Premier League, classifica finale

1. Arsenal 12

2. Manchester City 10

3. Tottenham 10

4. Brighton 10

5. Leeds 7

6. Chelsea 7

7. Newcastle 6

8. Manchester United 6

9. Liverpool 5

10. Brentford 5

11. Fulham 5

12. Crystal Palace 4

13. Southampton 4

14. Nottingham 4

15. Aston Villa 3

16. West Ham 3

17. Bournemouth 3

18. Everton 2

19. Wolves 2

20. Leicester 1