Premier League: risultati, marcatori e classifica della 32ª giornata 21-22-23/4/2023

Premier League, risultati, marcatori e classifica della trentunesima giornata di campionato.

La trentaduesima giornata di Premier League inizia subito con un risultato inaspettato. L’Arsenal ospita il Southampton e, clamorosamente, gli ospiti trovano il 2-0 in quindici minuti. I padroni di casa dimezzano lo svantaggio ma i Saints trovano addirittura il 3-1. Quando i Gunners stavano per vedere la sconfitta nei minuti finali trovano un 3-3 miracoloso con Odegaard e poi Saka.

Pari davvero deludente e che potrebbe davvero mettere nei guai la squadra di Mikel Arteta, rovinando un campionato che mesi fa era già blindato. La distanza col Manchester City si assottiglia e alla prossima c’è proprio il big match contro i Citizens che, tra l’altro, hanno anche una partita in meno. La Premier è ufficialmente riaperta.

Fatica ma vince il Liverpool contro il Nottingham Forest. I Reds riescono a strappare un 3-2 contro un combattivo Nottingham Forest che esce comunque sconfitto da Anfield. Vittoria che fa respierare Jurgen Klopp che sogna di poter ritornare in Europa. Rivede la luce anche il Leicester che vince per 2-1 contro il Wolverhampton dopo un filotto di sconfitte.

Posticipato, invece, il big match tra Manchester United e Chelsea per impegni in FA Cup. Pomeriggio domenicale davvero horror per il Tottenham che era impegnato in casa contro il Newcastle. La squadra allenata da Cristian Stellini ne prende ben cinque nel primo tempo dai Magpies che dominano in lungo ed in largo. Finisce con un clamoroso 6-1 che getta gli Spurs in una crisi totale.

Vittoria che sancisce la salvezza anche per il West Ham che ne rifila ben quattro in casa del Bournemouth. Buona notizia per gli Hammers in attesa di giocarsi la semifinale di Conference League.

Premier League, risultati della ventinovesima giornata

Venerdì 21 aprile

Arsenal-Southampton 3-3 1′ Alcaraz (S), 14′ Walcott (S), 20′ Martinelli (A), 66′ Caleta-Car (S), 88′ Odegaard (A), 90′ Saka (A)

Sabato 22 aprile

Fulham-Leeds 2-1 58′ Wilson (F), 72′ Pereira (F), 79′ aut. Palhinha (F)

Brentford-Aston Villa 1-1 65′ Toney (B), 88′ Douglas Luiz (A)

Crystal Palace-Everton 0-0

Leicester-Wolverhampton 2-1 13′ Cunha (W), 37′ rig. Iheanacho (L), 75′ Castagne (L)

Liverpool-Nottingham Forest 3-2 47′, 55′ Jota (L), 51′ Williams (N), 68′ Gibbs-White (N), 70′ Salah (L)

Manchester United-Chelsea RINVIATA

Domenica 23 aprile

Newcastle-Tottenham 6-1 2′, 9’Murphy (N), 6′ Joeliton (N), 19′, 21′ Isak (N), 49′ Kane (T), 67′ Wilson (N)

Bournemouth-West Ham 0-4 5′ Antonio, 12′ Paqueta, 43′ Rice, 72′ Fornals

Premier League, classifica finale

1. Arsenal 75

2. Manchester City 70

3. Newcastle 59

4. Manchester United 59

5. Tottenham 53

6. Aston Villa 51

7. Brighton 49

8. Liverpool 50

9. Fulham 45

10. Brentford 44

11. Chelsea 39

12. Crystal Palace 37

13. West Ham 34

14. Wolves 34

15. Bournemouth 33

16. Leeds 29

17. Leicester 28

18. Everton 28

19. Nottingham 27

20. Southampton 24