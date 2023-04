Premier League: risultati, marcatori e classifica della 30ª giornata 8-9/4/2023

Premier League, risultati, marcatori e classifica della trentesima giornata di campionato.

Ad aprire la trentesima giornata di Premier League è stata la sfida tra Manchester United ed Everton. I Red Devils ottengono la seconda vittoria consecutiva per 2-0. Secondo successo consecutivo per l’Aston Villa che ne fa due al Nottingham. La squadra di Unai Emery è a 47 punti e sogna un piazzamento in Europa ma la concorrenza è tanta.

I Villans rincorrono il Tottenham che, però, vince in casa contro il Brighton. A segnare il gol della vittoria è sempre Kane. Successo molto importante per la squadra traghettata dall’italiano Cristian Stellini. A continuare ad essere in crisi, però, è l’altra squadra di Londra: il Chelsea. Arriva la sconfitta in casa del Wolverhampton per 1-0. Ritorno da incubo per Frank Lampard sulla panchina dei Blues.

Tra le prime posizioni, si conferma il Newcastle che vince in rimonta in casa del Brentford per 2-1. I Magpies raggiungono a pari punti il Manchester United e continuano con la loro striscia positiva di risultati. Derby londinese tra Fulham e West Ham. A vincerlo sono gli Hammers che si tolgono da una situazione di classifica che era davvero pericolosa.

Nel posticipo il Manchester City cala il poker in casa del Southampton con doppietta di un super Haaland. Citizens sempre più secondi mentre momento tragico per i Saints che non riescono a scrollarsi dall’ultimo posto. Dilaga il Crystal Palace che vince per 5-1 in casa del Leeds ed è ad un passo dalla salvezza.

Nel posticipo il big match tra Liverpool ed Arsenal. I Gunners erano in vantaggio per 2-0 con le reti di Martinelli e Gabriel Jesus, a pochi minuti dall’intervallo Salah dimezza lo svantaggio. Nella ripresa, i Reds agguantano il pareggio con la rete di Firmino. L’Arsenal sale a 73 mentre punto fondamentale per il Liverpool che rimane comunque ottavo.

Premier League, risultati della trentesima giornata

Sabato 8 aprile

Manchester United-Everton 2-0 36′ McTominay, 71′ Martial

Aston Villa-Nottingham Forest 2-0 48′ Traore (A), 90’+5 Watkins (A)

Brentford-Newcastle 1-2 45’+1 rig. Toney (B), 53′ Joelinton (N), 61′ Isak (N)

Leicester-Bournemouth 0-1 40′ Billing (B)

Tottenham-Brighton 2-1 11′ Son (T), 34′ Dunk (B), 79′ Kane (T)

Wolverhampton-Chelsea 1-0 31′ Nunes (W)

Southampton-Manchester City 1-4 45′, 68′ Haaland (M), 58′ Grealish (M), 72′ Mara (S), 75′ Alvarez (M)

Domenica 9 aprile

Leeds-Crystal Palace 1-5 21′ Bamford (L), 45+1′ Guehi (C), 53′, 77′ Ayew (C), 55′ Eze (C), 69′ Edouard (C)

Liverpool-Arsenal 2-2 8′ Martinelli (A), 28′ Gabriel Jesus (A), 42′ Salah (L), 87′ Firmino (L)

Premier League, classifica finale

1. Arsenal 73

2. Manchester City 67

3. Newcastle 56

4. Manchester United 56

5. Tottenham 53

6. Aston Villa 47

7. Brighton 46

8. Liverpool 44

9. Brentford 43

10. Fulham 39

11. Chelsea 39

12. Crystal Palace 33

13. Wolves 31

14. West Ham 30

15. Bournemouth 30

16. Leeds 29

17. Everton 27

18. Nottingham 27

19. Leicester 25

20. Southampton 23