Premier League: risultati, marcatori e classifica della 29ª giornata 1-2-3/4/2023

Premier League, risultati, marcatori e classifica della ventinovesima giornata di campionato.

Parte subito alla grande la ventinovesima giornata della Premier League. Ad aprire è il big match tra Manchester City e Liverpool. Da sempre questa è stata una sfida che decideva le sorti del campionato ma adesso non più per via del periodo di difficoltà che stanno affrontando i Reds. All’Eithad Stadium è finita 4-1 per i padroni di casa con il Liverpool che era andato in vantaggio con la rete di Salah.

Poi è partita la rimonta dei Citizens con la rete del pareggio di Alvarez nel primo tempo e poi nella ripresa i gol di De Bruyne, Gundogan e Grealish per il definitivo poker. Con questo successo importante, l’Arsenal deve solamente vince e può farlo in casa contro il Leeds. Finisce 4-1 per i Gunners che si portano sempre più in testa a 72 punti, a +8 dal Manchester City.

Pioggia di gol tra Brighton e Brentford. Finisce 3-3 con botta e risposta tra le due squadre nel primo tempo. Nella ripresa, la squadra londinese va in vantaggio ma al 90′ i padroni di casa riescono a pareggiare con un rigore di Mac Allister. La squadra di Roberto De Zerbi continua ad essere imbattuta e non perde dallo scorso 18 febbraio. L’Europa è ad un passo.

Nel posticipo, il Chelsea ospita l’Aston Villa. I Blues hanno ripreso a vincere ma la zona Europa è ancora lontana. Si mette davvero male per il Chelsea che perde 2-0 e vengono superati in classifica dai Lions. La panchina di Graham Potter inizia a scricchiolare.

Il Manchester United è ospite del Newcastle. Il match finisce 2-0 per i Magpies che raggiungono a pari punti proprio i Red Devils e si proiettano verso il sogno Champions League.

Premier League, classifica finale

Sabato 1 aprile

Manchester City-Liverpool 4-1 17′ Salah (L), 27′ Alvarez (M), 46′ De Bruyne (M), 53′ Gundogan (M), 74′ Grealish (M)

Nottingham Forest-Wolverhampton 1-1 38′ Johnson (N), 83′ Podence (W)

Crystal Palace-Leicester 2-1 56′ Pereira (L), 59′ aut. Iversen (C), 90+5′ Mateta (C)

Brentfrod-Brighton 3-3 10′ Hansson (Bre), 21′ Mitoma (Bri). 22′ Toney (Bre), 28′ Welbeck (Bri), 49′ Pinnock (Bre), 88′ rig. Mac Allister (Bri)

Bournemouth-Fulham 2-1 16′ Pereira (F), 50′ Tavernier (B), 79′ Solanke (B)

Arsenal-Leeds 4-1 35′ rig, 55′ Jesus (A), 47′ White (A), 76′ Kristensen (L), 84′ Xhaka (A)

Chelsea-Aston Villa 0-2 18′ Watkins, 56′ McGinn

Domenica 2 aprile

West Ham-Southampton 1-0 25′ Aguerd

Newcastle-Manchester United 2-0 65′ Willock, 88′ Wilson

Lunedì 3 aprile

Everton-Tottenham 1-1

Premier League, classifica finale

1. Arsenal 72

2. Manchester City 64

3. Manchester United 50

4. Newcastle 50

5. Tottenham 50

6. Liverpool 43

7. Brighton 43

8. Brentford 43

9. Aston Villa 41

10. Fulham 39

11. Chelsea 38

12. Crystal Palace 30

13. Wolves 28

14. West Ham 27

15. Nottingham 27

16. Bournemouth 27

17. Everton 27

18. Leeds 26

19. Leicester 25

20. Southampton 23