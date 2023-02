Premier League: risultati, marcatori e classifica della 24ª giornata 18-19/2/2023

Premier League, risultati, marcatori e classifica della ventiquattresima giornata.

La ventiquattresima giornata di Premier League si è aperta con la vittoria straripante dell’Arsenal in casa contro l’Aston Villa per 4-2. I Gunners si riprendono il vertice dopo la sconfitta contro il Manchester City. Flop, invece, proprio per i Citizens che non vanno oltre l’1-1 in casa con il Nottingham Forest e non si avvicinano ai rivali.

Non finisce la crisi in casa Chelsea che viene sconfitta in casa contro il fanalino di coda Southampton. I Blues continuano a stare a metà classifica. Presa d’orgoglio, invece, per il Liverpool che vince per 2-0 in casa del Newcastle e cerca di avvicinarsi alla zona europea. Tris per il Manchester United contro il Leicester.

Derby di Londra tra Tottenham e West Ham. A vincere sono gli Spurs per 2-0 che si riprendono il quarto posto e sognano la Champions League.

Premier League, risultati della ventiquattresima giornata

Sabato 18 febbraio

Aston Villa-Arsenal 2-4 5′ Watkins (AV), 16′ Saka (A), 31′ Coutinho (AV), 61′ Zinchenko (A), 93′ aut. Martinez (AV), 98′ Martinelli

Wolverhampton-Bournemouth 0-1 49′ Tavernier

Everton-Leeds 1-0 64′ Coleman

Brighton-Fulham 0-1 88′ Solomon

Brentford-Crystal Palace 1-1 69′ Eze (C), 96′ Janelt (B)

Chelsea-Southampton 0-1 46′ Ward-Prowse

Nottingham Forest-Manchester City 1-1 41′ Bernardo Silva (M), 84′ Wood (N)

Domenica 19 febbraio

Manchester United-Leicester 3-0 25′, 56′ Rashford, 61′ Sancho

Tottenham-West Ham 2-0 56′ Emerson Royal, 72′ Son

Premier League, la classifica finale

1. Arsenal 54

2. Manchester City 52

3. Manchester United 49

4. Tottenham 42

5. Newcastle 41

6. Fulham 38

7. Brighton 35

8. Liverpool 35

9. Brentford 35

10. Chelsea 31

11. Aston Villa 28

12. Crystal Palace 26

13. Nottingham 25

14. Leicester 24

15. Wolves 23

16. Everton 21

17. Bournemouth 21

18. West Ham 20

19. Leeds 19

20. Southampton 18