Premier League risultati, marcatori e classifica della 16ª giornata 12-13/11/2022

Premier League risultati, marcatori e classifica della sedicesima giornata.

Ad aprire la sedicesima giornata di Premier League è stato la sconfitta clamorosa del Manchester City in casa contro il Brentford. Si tratta della seconda sconfitta stagionale dei Citizens che si allontanano dal primo posto. In netta ripresa, invece, il Liverpool che vince per 3-1 contro il Southampton e colleziona la seconda vittoria consecutiva.

Vince ma soffre il Tottenham in un roboante 4-3 contro il Leeds. Continua ancora il momento magico del Newcastle. L’1-0 contro il Chelsea è la quinta vittoria consecutiva per i Magpies che non perdono da agosto. Crisi, invece, per i Blues che incassano la terza sconfitta consecutiva e scendono sempre di più. Vittoria al fotofinish per il Manchester United che vince nei minuti finali per 2-1 contro il Fulham.

Con questa vittoria i Red Devils agganciano il quinto posto e si riprendono dopo la sconfitta scorsa contro l’Aston Villa.

Premier League, risultati della sedicesima giornata

Sabato 12 novembre

Manchester City-Brentford 1-2 16′, 90+8′ Toney (B), 45+2′ Foden (M)

Bournemouth-Everton 3-0 19′ Tavernier, 24′ Moore, 70′ Anthony

Liverpool-Southampton 3-1 6′ Firmino (L), 9′ Adams (S), 21′, 42′ Nunez (L)

Nottingham Forest-Crystal Palace 1-0 54′ Gibbs-White

Tottenham-Leeds 4-3 10′ Summerville (L), 26′ Kane (T), 43′, 76′ Rodrigo (L), 51′ Davies (T), 81′, 83′ Bentancur (T)

West Ham-Leicester 0-2 8′ Maddison, 78′ Barnes

Domenica 13 novembre

Brighton-Aston Villa 1-2 1′ Mac Alister (B); 20′, 54′ Ings (A)

Fulham-Manchester United 1-2 14′ Eriksen (M); 61′ James (F); 90+3′ Garnacho (M)

Premier League, classifica finale

1. Arsenal 37

2. Manchester City 32

3. Newcastle 30

4. Tottenham 29

5. Manchester United 26

6. Liverpool 22

7. Brighton 21

8. Chelsea 21

9. Fulham 19

10. Brentford 19

11. Crystal Palace 19

12. Aston Villa 18

13. Leicester 17

14. Bournemouth 16

15. Leeds 15

16. West Ham 14

17. Everton 14

18. Nottingham 13

19. Southampton 12

20. Wolves 10