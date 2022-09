Premier League risultati, marcatori e classifica dell’8ªgiornata 16-17-18/9/2022

Risultati, marcatori e classifica dell’ottava giornata di Premier League. Vittoria straripante del Tottenham sul Leicester. Vince il Manchester City sull’Wolverhampton.

Dopo l’interruzione per via della morte della Regina Elisabetta, la Premier League ritorna con l’ottava giornata. Nonostante questo, ci sono due partite che sono state rinviate: il big match tra Chelsea e Liverpool e la sfida tra Manchester United e Leeds. Il campionato è ritornate con la solita conferma del Manchester City che vince 3-0 contro il Wolverhampton.

Continua anche il momento magico dell’Arsenal che vince in casa del Brentford per 3-0, dopo la sconfitta contro il Manchester United. I Gunners rimangono sempre in vetta alla classifica. A dare spettacolo, però, è stato il Tottenham che ha strapazzato per 6-2 il Leicester con una tripletta di un fantastico Son. Notte fonda per i Foxies che sono ancora ultimi in classifica.

Premier League, i risultati dell’ottava giornata

Venerdì 16 settembre

Nottingham Forest-Fulham 2-3 11′ Awoniyi (N); 54′ Adarabioyo (F); 57′ Palhinha (F); 60′ Reed (F); 77’O’Brien (N)

Aston Villa-Southampton 1-0 41′ Ramsey

Sabato 17 settembre

Wolverhampton-Manchester City 0-3 1’Grealish; 16′ Haaland; 69′ Foden

Newcastle-Bournemouth 1-1 62′ Billing (B); 67′ Isak (N)

Tottenham-Leicester 6-2 6’Tielemans (L); 8′ Kane (T); 21′ Dier (T); 41′ Maddison (L); 47′ Bentancur (T); 73′, 84′,86′ Son (T)

Domenica 18 settembte

Brentford-Arsenal 0-3 17’Saliba; 28′ Jesus; 49′ Vieira

Everton-West Ham 1-0 53′ Maupay

Manchester United-Leeds POSTICIPATA

Chelsea-Liverpool POSTICIPATA

Premier League, classifica finale

1. Arsenal 18

2. Manchester City 17

3. Tottenham 17

4. Brighton 13

5. Manchester United 12

6. Fulham 11

7. Chelsea 10

8. Liverpool 9

9. Brentford 9

10. Newcastle 8

11. Leeds 8

12. Bournemouth 8

13. Everton 7

14. Southampton 7

15. Aston Villa 7

16. Crystal Palace 6

17. Wolves 6

18. West Ham 4

19. Nottingham 4

20. Leicester 1