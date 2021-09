Premier League: risultati, marcatori e classifica 6° giornata 25-26-27/9/2021

I risultati, con marcatori e classifica, della sesta giornata di Premier League. Crolla il Manchester United di Ronaldo. Il City batte il Chelsea. Pareggio per il Liverpool contro il Brentford.

Non sono mancate le sorprese nella sesta giornata di Premier League. La giornata di campionato è iniziata subito con un risultato inaspettato. Il Manchester United cade in casa contro l’Aston Villa con un gol di Hause. Lo United, all’ultimo minuto di recupero, ha anche sbagliato il rigore del possibile pareggio. Sul dischetto Bruno Fernandes non riesce a battere il portiere Martinez.

Atteso era anche il big match tra Chelsea e Manchester United. I Blues cadono contro il City con un gol di Gabriel Jesus. Sofferenza anche per il Liverpool che non riesce ad andare oltre al 3-3 contro la neopromossa Brentford che riesce a recuperare più volte il pallone. Nel derby di Londra, tra Arsenal e Tottenham, a trionfare sono i Gunners per 3-1. Mikel Arteta rivede la luce dopo l’inizio turbolento della sua squadra.

Premier League: risultati 6° giornata

Sabato 25 settembre

Chelsea-Manchester City 0-1 (53′ Gabriel Jesus)

Manchester Utd-Aston Villa 0-1 (88′ Hause)

Everton-Norwich 2-0 (29′ Townsend, 77′ Doucourè)

Leeds-West Ham 1-2 (19′ Raphinha, 67′ Firpo aut., 90′ Antonio)

Leicester-Burnley 2-2 (12′ Vardy aut., 37′ Vardy, 40′ Cornet, 85′ Vardy)

Watford-Newcastle 1-1 (23′ Longstaff, 72′ Sarr)

Brentford-Liverpool 3-3 (27′ Pinnock, 31′ Jota, 57′ Salah, 63′ Janelt, 67′ Jones, 82′ Wissa)

Domenica 26 settembre

Southampton-Wolverhampton 0-1 (61′ Jimenez)

Arsenal-Tottenham 3-1 (12′ Smith-Rowe, 27, Aubameyang, 34′ Saka, 79′ Son)

Lunedì 27 settembre

Crystal Palace-Brighton 1-1 (45+2′ Zaha, Maupay 90+5)

Premier League: classifica dopo la 6° giornata

Liverpool 14

Manchester City 13

Chelsea 13

Manchester Utd 13

Everton 13

Brighton 13

West Ham 11

Aston Villa 10

Tottenham 9

Brentford 9

Arsenal 9

Watford 7

Leicester 7

Wolverhampton 6

Crystal Palace 6

Southampton 4

Newcastle 3

Leeds 3

Burnley 2

Norwich 0

