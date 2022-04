Premier League: risultati, marcatori e classifica 32° giornata 8-9-10/4/2022

Premier League, i risultati e i marcatori della trentaduesima giornata: pareggio nel big match tra City e Liverpool. Lo United cade contro l’Everton.

Trentaduesimo turno di Premier League che si è chiuso con il pareggio nel big match tra Manchester City e Liverpool. I “Reds” si mantengono in scia della squadra di Pep Guardiola, che comunque conserva la vetta con un punto di vantaggio.

Dietro, il Chelsea batte il Southampton con un netto 6-0. Gli uomini di Tuchel, trascinati dalle doppiette di Mount e Werner, consolidano il terzo posto, inseguiti dal Tottenham di Antonio Conte. Vincono 4-0 gli “Spurs”, tripletta di Son e rete di Kulusevski, battono 4-0 l’Aston Villa e sono in piena zona Champions League, anche perché i rivali cittadini dell’Arsenal perdono contro il Brighton.

Chi cade ancora è il Manchester United di Ronaldo: “Red Devils” sconfitti di misura dall’Everton, gol di Gordon, e si trovano ora fuori dalla zona Europa.

Premier League, risultati e marcatori della trentaduesima giornata

Newcaste-Wolverhampton 1-0: 72′ Wood (rigore, N)

Everton-Manchester United 1-0: 27′ Gordon (E)

Watford-Leeds 0-3: 21′ Raphinha (L), 73′ Machado (L), 85′ Harrison (L)

Southampton-Chelsea 0-6: 8′ Alonso (C), 16′, 54′ Mount (C), 22′, 49′ Werner (C), 31′ Havertz (C)

Arsenal-Brighton 1-2: 28′ Trossard (B), 66′ Mwepu (B), Odegard (A)

Aston Villa-Tottenham 0-4: 3′, 66′, 71′ Son (T), 50′ Kulusevski (T)

Leicester-Crystal Palace 2-1: 39′ Lookman (L), 45′ Hall (L), 65′ Zaha (C)

Norwich-Burnley 2-0: 9′ Melou (N), 86′ Pukki (N)

Brentford-West Ham 2-0: 48′ Mbeumo (B), 64′ Toney (B)

Manchester City-Liverpool 2-2: 5′ De Bruyne (M), 36′ Jesus (M), 13′ Jota (L), 46′ Mané (L)

Premier League, la classifica dopo 32 giornate

Manchester City 74

Liverpool 73

Chelsea 62

Tottenham 57

Arsenal 54

West Ham 51

Manchester United 51

Wolverhampton 49

Leicester 40

Crystal Palace 37

Brighton 37

Aston Villa 36

Brentford 36

Southampton 36

Newcastle 34

Leeds 33

Everton 28

Burnley 24

Watford 22

Norwich 21