Premier League: risultati, marcatori e classifica 31° giornata 2-3-4/4/2022

Premier League, i risultati e la classifica dopo 31 giornate: il Chelsea affonda, lo United rallenta. Continua la corsa in tandem City-Liverpool.

Si è giocata nel weekend la trentunesima giornata della Premier League. Non cambia nulla in testa alla classifica, con Manchester City e Liverpool che vincono le rispettive gare- I “Citizens” battono 2-0 il Burnley con i gol che arrivano dal centrocampo (De Bruyne e Gundogan).

Medesimo risultato per il Liverpool, che annienta il Watford con gol di Diogo Jota e Fabinho (su rigore). In zona Champions League, imperiosa affermazione del Tottenham, 6-1 sul Newcastle. La squadra di Conte approfitta del mezzo passo falso dello United, fermato sul pari dal Leicester

Premier League, risultati e marcatori della trentunesima giornata

Liverpool-Watford 2-0: 22′ Jota (L), 89′ Fabinho (rigore, L)

Brighton-Norwich 0-0

Burnley-Manchester City 0-2: 5′ De Bruyne (M), 25′ Gundogan (M)

Chelsea-Brentford 1-4: 48′ Rudiger (C), 50′, 60′ Janelt (B), 54′ Eriksen (B), 87′ Wissa (B)

Leeds-Southampton 1-1: 29′ Harrison (L), Prowse (S)

Wolverhampton-Aston Villa 2-1: 70 Castro (W), 36′ Ashley Young (autogol, A), 86′ Watkins (rigore, A)

Manchester United-Leicester 1-1: 63′ Iheanacho (L), 66′ Fred (U)

West Ham-Everton 2-1: 32′ Cresswell (W), 53′ Holgate (E), 58′ Bowen (W)

Tottenham-Newcastle 5-1: 39′ Schar (N), 43′ Davies (T), 48′ Doherty (T), 54′ Son (T), 63′ Emerson Royal (T), 83′ Bergwijn (T)

Crystal Palace-Arsenal 3-0: 16′ Mateta (C), 24′ Ayew (C), 74′ Zaha (rigore, C)

Premier League, la classifica dopo trentuno giornate

Manchester City 73

Liverpool 72

Chelsea 59

Tottenham 54

Arsenal 54

West Ham 51

Manchester United 51

Wolverhampton 49

Leicester 37

Crystal Palace 37

Aston Villa 36

Southampton 36

Brighton 34

Brentford 33

Newcastle 31

Leeds 30

Everton 25

Watford 22

Burnley 21

Norwich City 18