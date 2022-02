Premier League: risultati, marcatori e classifica 25° giornata 12-13/2/2022

Premier League, risultati, marcatori e classifica della venticinquesima giornata: Manchester City a valanga sul Norwich. Cade il Tottenham. Frena lo United.

Venticinquesima giornata di Premier League che si è svolta nel weekend: il Manchester City di Guardiola fa il vuoto dietro sé stracciando 4-0 il Nrwich a domicilio. Pareggia lo United, cui non basta il gol di Sancho per piegare il Southampton in casa.

Perde il Tottenham di Antonio Conte, battuto 2-0 dal Wolverhampton a segno con Raul Jimenez e Dendocker. Il Liverpool si porta momentaneamente al secondo posto, battendo il Burnley con un gol di Fabinho. Rinviato a data da destinarsi il derby di Londra tra Arsenal e Chelsea, con i “Blues” impegnati nella rincorsa al primato.

Premier League, i risultati e i marcatori della venticinquesima giornata

Manchester United-Southampton 1-1: 21′ Sancho (M), 48′ Adams (S)

Watford-Brighton 0-2: 44′ Maupay (B), 83′ Webster (B)

Brentford-Crystal Palace 0-0

Everton-Leeds 3-0: 10′ Coleman (E), 23′ Keane (E), 78′ Gordon (E)

Norwich-Manchester City 0-4: 31′, 70′, 90′ Sterling (M), 48′ Foden (M)

Tottenham-Wolverhampton 0-2: 6′ Jimenez (W), 18′ Dendocker (W)

Newcastle-Aston Villa 1-0: 35′ Trippier (N)

Burnley-Liverpool 0-1: 40′ Fabinho (L)

Leicester-West Ham 2-2: 10′ Bowen (W), 45′ Tielemans (rigore, L), 57′ Ricardo Pereira (L), 90+1′ Dawson (W)

Premier League, la classifica dopo 25 giornate

Manchester City 63

Liverpool 54

Chelsea 47

West Ham 41

Manchester United 40

Arsenal 39

Wolverhampton 37

Tottenham 36

Brighton 33

Southampton 29

Leicester 27

Aston Villa 27

Crystal Palace 26

Brentford 24

Leeds 23

Everton 22

Newcastle 21

Norwich 17

Watford 15

Burnley 14

