Premier League: risultati, marcatori e classifica 13° giornata 25-26-27/11/2023

Tutti i risultati con i marcatori e la classifica aggiornata di Premier League dopo la 13° giornata

Tutti approfittano dello scontro diretto o, almeno, quasi tutti, nel weekend della 13° giornata di Premier League.

Infatti, non si fanno male Manchester City e Liverpool, visto che al vantaggio del solito Haaland, primo giocatore ad aver raggiunto quota 50 gol in 48 partite, cioè giocatore che più velocemente ha raggiunto quel numero di reti, ha risposto Alexander-Arnold.

Quasi, si diceva, perché l’Arsenal è riuscito a vincere a Brentford, mentre l’Aston Villa ha vinto l’altro big match, secondo la classifica attuale, contro il Tottenham, probabilmente a sorpresa.

Tutti in piedi, invece, per Garnacho e il suo gol in rovesciata, con cui il Manchester United ha aperto le danze della vittoria contro l’Everton, mentre il Newcastle ha semplicemente umiliato un Chelsea che non riesce proprio a trovare continuità.

Il West Ham è risultato corsaro a Burnley, mentre il Luton ha battuto in casa il Crystal Palace, il Bournemouth ha festeggiato contro lo Sheffield United nella seconda metà della classifica e il Fulham vince una partita al cardiopalma contro il Wolverhampton.

Risultati e marcatori della 13° giornata di Premier League:

Manchester City-Liverpool 1-1 (27’ Haaland, 80’ Alexander-Arnold)

Burnley-West Ham 1-2 (49′ rig. Rodriguez, 86′ aut. O’Shea, 90’+1′ Soucek)

Luton-Crystal Palace 2-1 (72′ Mengi, 75′ Olise, 84′ Brown)

Newcastle-Chelsea 4-1 (13′ Isak, 23′ Sterling, 60′ Lascelles, 61′ Joelinton, 83′ Gordon)

Nottingham Forest-Brighton 2-3 (3′ Elanga. 26′ Ferguson, 45’+4′, 58′ J. Pedro)

Sheffield United-Bournemouth 1-3 (12′, 51′ Tavernier, 45’+3′ Kluivert, 90’+7′ McBurnie)

Brentford-Arsenal 0-1 (89′ Havertz)

Tottenham-Aston Villa 1-2 (22’ Lo Celso, 45’+7’ Torres, 61’ Watkins)

Everton-Manchester United 0-3 (3′ Garnacho, 56′ rig. Rashford, 75′ Martial)

Fulham-Wolverhampton 3-2

Classifica della Premier League aggiornata dopo la 13° giornata:

Arsenal 30 (13)

Manchester City 29 (13)

Liverpool 28 (13)

Aston Villa 28 (13)

Tottenham 26 (13)

Manchester United 24 (13)

Newcastle 23 (13)

Brighton 22 (13)

West Ham 20 (13)

Brentford 16 (13)

Chelsea 16 (13)

Crystal Palace 15 (13)

Wolverhampton 15 (13)

Fulham 15 (13)

Nottingham Forest 13 (13)

Bournemouth 12 (13)

Luton 9 (13)

Sheffield United 5 (13)

Burnley 4 (13)

Everton 4 (13)