Premier League: risultati, marcatori e classifica 1° giornata 5-6-7/8/2022

Tonfo United e pareggio del Liverpool. Haaland si presenta con una doppietta, a valanga il Tottenham di Conte.

La Premier League torna in scena e lo fa in grandissimo stile svelando due nuovi protagonisti che ci faranno sicuramente divertire nella corsa per la palma di “miglior goleador” del massimo campionato inglese.

Darwin Nunez ha aiutato un Liverpool ancora molto compassato a non subire la prima sconfitta stagionale contro un Fulham ben messo in campo e molto coriaceo.

Il neo acquisto dei Reds ha segnato un gol (di tacco) e fornito un assist per il 2-2 finale contro i bianconeri che hanno avuto in Mitrovic il protagonista assoluto.

E’ andata sicuramente meglio a Erling Braut Haaland, autore di una doppietta al debutto, che ha permesso al Manchester City di ottenere i primi tre punti stagionali contro il West Ham di Scamacca.

Ottima vittoria esterna per l’Arsenal che ha inaugurato il campionato inglese contro il Crystal Palace con Martinelli che ha avuto la possibilità di segnare il primo gol della Premier League.

Tonfo del Manchester United che perde 1-2 contro il Brighton con Cristiano Ronaldo in panchina per quasi un’ora. Il suo ingresso non è servito per battere gli avversari.

Bene anche il Chelsea che vince 0-1 grazie al rigore di Jorginho, mentre festeggia con una vittoria convincente anche dal punto di vista del gioco, Antonio Conte: il suo Tottenham ha travolto il Southampton per 4-1 con la grande prestazione di Kulusevski.

Premier League, risultati e marcatori della 1° giornata

Venerdì 5 Agosto 2022

Crystal Palace vs Arsenal (0-2) – 20’ G.Martinelli, 85’ autogol M.Guehi

Sabato 6 Agosto 2022

Fulham vs Liverpool (2-2) – 32’ A.Mitrovic (F), 64’ D.Nunez (L), 72’ A.Mitrovic (R), 80’ M.Salah (L)

Bournemouth vs Aston Villa (2-0) – 2’ J.Lerma, 80’ K.Moore

Newcastle vs Nottingham Forest (2-0) – 58’ F.Schar, 78’ C.Wilson

Tottenham vs Southampton (4-1) – 12’ J.Ward-Prowse (S), 21’ R.Sessegnon (T), 31’ E.Dier (T), 61’ autogol M.Salisu (T), 63’ D.Kulusevski (T)

Leeds vs Wolverhampton (2-1) – 6’ D.Podence (W), 24’ Rodrigo (L), 74’ autogol di R-Ait-Nouri (L)

Everton vs Chelsea (0-1) – 45’+9’ Jorginho

Domenica 7 Agosto 2022

Leicester City vs Brentford (2-2) – 33’ T.Castagne (L), 46’ K.Dewsbury-Hall (L), 62’ I.Toney (B), 86’ J.Dasilva (B)

Manchester United vs Brighton & Hove Albion (1-2) – 30’ P.Groß (B), 39’ P.Groß (B), 68’ autogol A.Mac Allister (M)

West Ham vs Manchester City (0-2) – 36’ E.B.Haaland (R), 65’ E.B.Haaland

Premier League, la classifica dopo la 1° giornata

1 Tottenham 3

2 Bournemouth 3

3 Arsenal 3

4 Manchester City 3

5 Newcastle 3

6 Brighton 3

7 Leeds 3

8 Chelsea 3

9 Brentford 1

10 Fulham 1

11 Leicester 1

12 Liverpool 1

13 Manchester United 0

14 Wolverhampton 0

15 Everton 0

16 Aston Villa 0

17 Crystal Palace 0

18 Nottingham Forrest 0

19 West Ham 0

20 Southampton 0