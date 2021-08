Premier League: risultati, marcatori e classifica 2° giornata 21-22-23/8/2021

Tutti i risultati della seconda giornata di Premier League. Nessun problema per il Liverpool contro il Burnley. Valanga di gol per il Manchester City che travolge 5-0 il Norwich. Gol all’esordio per Lukaku con il Chelsea nel derby contro l’Arsenal. Manchester United bloccato per 1-1 dal Southampton.

Giornata ricca di gol anche in Premier League. Inizia il Liverpool che vince 2-0 contro il Burnley grazie alle reti di Jota e Mané. Anche il Manchester City di Pep Guardiola non ha particolari problemi contro il Norwich contro cui vince per 5-0. Prima l’autorete di Krul poi il nuovo acquisto Grealish, Laporte, Sterling e Mahrez chiudono la pratica. Primo successo della stagione dopo la sconfitta contro il Tottenham.

Proprio gli Spurs vincono in casa del Wolverhampton, ex squadra del tecnico Espirito Santo, con una rete su dischetto di Alli. Il Manchester United, invece, perde due punti impattando in casa del Southampton per 1-1. Prima l’autogol di Fred del momentaneo vantaggio dei Saints poi il gol al 55′ di Greenwood ristabilisce la parità. Ma tutti i riflettori sono puntati sul derby di Londra tra Arsenal e Chelsea.

A vincere sono i Blues grazie alla rete del neoacquisto Romelu Lukaku. Il belga apre le marcature e poi James Reece confeziona il 2-0 definito all’Emirates Stadium. Dopo la sconfitta contro il Brentford, la panchina di Mikel Arteta comincia a scricchiolare. Nel posticipo tra Leicester e West Ham a trionfare sono gli Hammers per un roboante 4-1.

Leicester che ha giocato in 10 dopo un intervento killer di Perez su Fornals. Proprio lo spagnolo ha segnato il gol che ha sbloccato il match a cui è seguita la rete di Benrahma e la doppietta di Antonio. Per i Foxies solamente il gol della bandiera di Tielemans.

Premier League, i risultati della seconda giornata

Sabato 21 agosto

Liverpool-Burnley 2-0 (18′ Jota, 69′ Mané)

Aston Villa-Newcastle 2-0 (45+3′ Ings, 62′ rig. El Ghazi)

Crystal Palace-Brentford 0-0

Leeds-Everton 2-2 (30′ rig. Calvert-Lewin, 41′ Klich, 50′ Gray, 73′ Raphinha)

Manchester City-Norwich 5-0 (7′ aut. Hanley, 22′ Grealish, 64′ Laporte, 71′ Sterling, 84′ Mahrez)

Brighton-Watford 2-0 (10′ Duffy, 41′ Maupay)

Domenica 22 agosto

Southampton-Manchester Utd 1-1 (30′ Adams, 55′ Greenwood)

Wolverhampton-Tottenham 0-1 (9′ rig. Alli)

Arsenal-Chelsea 0-2 (15′ Lukaku, 35′ James)

Lunedì 23 agosto

West Ham-Leicester 4-1 (26′ Fornals, 56′ Benrahma, 70′ Tielemans, 80′,84′ Antonio)

Premier League, la classifica dopo la seconda giornata

West Ham 6

Liverpool 6

Brighton 6

Tottenham 6

Chelsea 6

Brentford 4

Everton 4

Manchester Utd 4

Watford 3

Leicester 3

Manchester City 3

Aston Villa 3

Crystal Palace 1

Leeds 1

Southampton 1

Burnley 0

Wolverhampton 0

Newcastle 0

Arsenal 0

Norwich 0

