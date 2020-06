Premier League, Manchester City-Liverpool probabili formazioni e streaming 2/7/2020

Manchester City-Liverpool, big match della trentaduesima giornata di Premier League: probabili formazioni, dove vedere e statistiche del match.

Il match clou quando i giochi sono già stati decisi: Manchester City-Liverpool è il pezzo forte della trentaduesima giornata di Premier League. Si affrontano le prime della classe anche se i discorsi per il titolo sono già chiusi. La sconfitta del City contro il Chelsea ha infatti consegnato al Liverpool il diciannovesimo titolo della propria storia, il primo dopo trenta anni.

Quella del 2 luglio sarà comunque una partita che promette spettacolo tra due delle migliori squadre in Europa. All’andata finì con un sonoro 3-1 in favore del Liverpool. Vedremo se il City saprà riscattare quella pesante sconfitta.

Manchester City-Liverpool: le ultime sulle formazioni

Nonostante lo Scudetto sia definitivamente sfumato, Guardiola proverà a vincere per consolidare il secono posto in classifica e dare morale alla sua truppa in vista della parte finale di stagione. Si spiega così la scelta di schierare la migliore squadra possibile a disposizione. Vista l’assenza di Aguero, per lui operazione al menisco sinistro e stagione finita, il tecnico spagnolo dovrebbe schierare Gabriel Jesus unico riferimento offensivo in un 4-2-3-1 inedito che dovrebbe vedere l’avanzamento di De Bruyne sulla trequarti al fianco di Mahrez e Sterling; in mediana dovrebbe dunque agire la coppia formata da Gundogan e Rodri, mentre in difesa, davanti al titolare Ederson, dovrebbero giocare Walker a destra, Otamendi e Laporte centrali, con Mendy a sinistra.

Formazione tipo anche per Klopp che, ormai fuori da tutte le Coppe, punta solo ad onorare al meglio le gare che restano. Nel 4-3-3 classico, davanti ad Alisson dovrebbero dunque agire Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk e Robertson in difesa; a centrocampo ci saranno i soliti Wijnaldum, Fabinho ed Henderson con Salah, Firmino e Manè tridente offensivo.

Manchester City-Liverpool: le probabili formazioni

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Mendy; Gundogan, Rodri; Mahrez, De Bruyne, Sterling; G. Jesus. Allenatore: Guardiola

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson; Hederson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Manè. Allenatore: Klopp

Dove vedere Manchester City-Liverpool in Diretta tv-Streaming

Manchester City-Liverpool, match valevole per la trentaduesima giornata di Premier League, sarà visibile in diretta televisiva, giovedì 2 luglio, a partire dalle ore 21:15, su Sky Sport Football e Sky Sport Uno. Lo streaming sarà disponibile attraverso l’app Skygo o, in alternativa, attraverso la piattaforma Nowtv che mette a disposizione di tutti gli abbonati, previo l’acquisto del pacchetto sport, i contenuti di Sky.

Statistiche e precedenti Manchester City-Liverpool

Sarà la sfida numero 87 in Premier League tra Manchester City e Liverpool. I precedenti sorridono alla squadra di Klopp che ha vinto 45 volte contro le 15 affermazioni del City. A questi risultati si sommano 26 pareggi.

