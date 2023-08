Premier League, Manchester City favorito: Guardiola punta al poker

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City – StadioSport.it

La Premier League è pronta a ripartire. La favorita numero uno non può che essere il Manchester City di Pep Guardiola, che arriva dallo splendido triplete centrato nell’ultima stagione (Premier League, FA Cup e Champions League) e con i Citizens che hanno vinto ben 5 delle ultime 6 edizioni.

Il dominio del Manchester City è certificato da numeri impressionanti e anche i bookmakers lo indicano come indiscusso favorito, quota 1,75, per quello che sarebbe il quarto titolo consecutivo, il Poker servito da Pep Guardiola.

In 125 campionati inglesi di massima divisione, First Division e Premier League un poker consecutivo non è mai stato servito. Rivali e outsider non mancano di certo, a partire dall’Arsenal che non vince il titolo dal 2004 ed è quotato a 5,50 ed riuscito a superare il Manchester City ai rigori nell’ultima Community Shield.

Dietro all’Arsenal, secondo i bookmakers, troviamo il Liverpool di Jurgen Klopp, capace di spezzare l’egemonia del Manchester City nel 2020, quotato a 8,00, desideroso di raggiungere il record dei titoli di un altra pretendente, il Manchester United quotato a 12,00. La grande rivalità del calcio inglese, con i Red Devils fermi a 20 dal 2013 che guardano tutti dall’alto al basso, con i Reds che inseguono a 19.

Premier League, prestigio e ricchezza: torneo più affascinante al mondo

La Premier League è considerato il torneo più importante, ricco e prestigioso al mondo. Lo spettacolo offerto è di livello superiore, tanto che genera diritti televisivi superiore ai 4 miliardi, distribuiti in modo più equo rispetto all’Italia. Si va da una quota distribuita in parti uguali a una sulla base dei risultati sportivi, passando per il capitolo infrastrutture.

Un sistema che permette, in base agli ultimi dati disponibili, di distribuire 187,2 milioni di euro al vincitore Manchester City e di 116.4 milioni di euro all’ultima classificata, vale a dire una differenza in percentuale del 62%. In Italia, grazie a Calcio e Finanzia, scopriamo che l’Inter ha ricevuto 87,1 milioni di euro quasi il triplo della Cremonese che ha incassato 29,4 milioni di euro. Differenze enormi, sia in termini numerici che in percentuale, che confermano che la Premier League è in assoluto il torneo più competitivo e spettacolare al mondo.