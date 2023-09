Premier League 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 6° giornata 23-24/9/2023

Premier League, risultati, marcatori e classifica della sesta giornata di campionato.

La sesta giornata di Premier League inizia con il trionfo del Manchester City contro il Nottingham Forest. Succede tutto nel primo tempo con Foden e Haaland che mettono subito sul binario giusto la partita. Nella ripresa i Citizens rimangono in dieci per l’espulsione di Rodri.

1-1 tra Luton e Wolverhampton. I Wolves erano andati in vantaggio ma i padroni di casa hanno pareggiato con Morris su rigore. La squadra neopromossa ancora a secco di vittorie. Pari senza rete tra Crystal Palace e Fulham.



Prima sconfitta per il Brentford che perde in casa per 3-1 contro l’Everton. Per la squadra di Liverpool, invece, si è trattato del primo successo in questa stagione. Nel posticipo il Manchester United è ospite del Burnley. Con un gol di Fernandes, i Red Devils sbloccano il match subito.

Pareggio nel derby di Londra tra Arsenal e Tottenham. Botti e risposta impressionante tra le due squadre con l’Arsenal che stava vincendo ma gli Spurs hanno pareggiato con Son. Continua a non passarsela bene, invece ,il Chelsea. Con l’Aston Villa è arrivata l’ennesima sconfitta, e adesso è a soli 4 punti dalla zona retrocessione.

Vince anche il Liverpool contro un West Ham che l’ha tenuto sul pareggio solo nel primo tempo. Prima Nunez e poi Diogo Jota hanno regalato tre punti che valgono il secondo posto. Soffre ma vince in rimonta il Brighton per 3-1 contro il Bournemouth e continua a volare verso il terzo posto. Nel posticipo il Newcastle gioca in casa dello Sheffield con i Magpies che travolgono gli avversari con un sonoro 8-0.

Premier League, risultati

Sabato 23 settembre

Manchester City-Nottingham 2-0 7’ Foden, 14’ Haaland

Luton-Wolverhampton 1-1 50’ Neto (W), 65’ Morris (L)

Crystal Palace-Fulham 0-0

Brentford-Everton 1-3 6’ Doucoure (E), 28’ Jensen (B), 67’ Tarkowski (E), 71’ Calvert-Lewin (E)

Burnley-Manchester United 0-1 45’ Fernandes

Domenica 24 settembre

Arsenal-Tottenham 2-2 26′ aut. Romero (A), 42′, 55′ Son (T), 54′ Saka (A)

Brighton-Bournemouth 3-1 25′ Solanke (Bo), 45+2′ aut. Kerkez (Br), 46′, 77′ Mitoma (Br)

Chelsea-Aston Villa 0-1 73′ Watkins

Liverpool-West Ham 3-1 16′ Salah (L), 42′ Bowen (W), 60′ Nunez (L), 85′ Diogo Jota (L)

Sheffield-Newcastle 21 Longstaff, 31′ Burn, 35′ Botman, 56′ Wilson, 62′ Gordon, 68′ Almiron, 73′ Guimaraes, 87′ Isak

Premier League classifica finale

Manchester City 18

Liverpool 16

Brighton 15

Tottenham 14

Arsenal 14

Aston Villa 12

West Ham 10

Newcastle 9

Manchester United 9

Crystal Palace 8

Fulham 8

Nottingham 7

Brentford 6

Chelsea 5

Everton 4

Wolves 4

Bournemouth 3

Sheffield 1

Burnley 1

Luton 1