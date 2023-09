Premier League 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 5° giornata 16-17-18/9/2023

Premier League, risultati, marcatori e classifica della quinta giornata di campionato.

La quinta giornata di Premier League si è aperta col successo esterno del Liverpool contro il Wolverhampton. I Reds sono andati subito in svantaggio con la rete di Hwang Hee-Chan al 7’ ma nella ripresa hanno rimontato con Gakpo, Robertson e l’autorete di Bueno e volano a tredici posti.

Continua a sorprendere il Brighton che vince all’Old Trafford per contro il Manchester United. La squadra di Roberto De Zerbi vola sempre di più sulle ali dell’entusiasmo. Brutta batosta per i Red Devils che sono si fermano a 6 punti.

Dopo un po’ di paura, il Manchester City vince sul campo del West Ham. Gli Hammers sono andati in vantaggio ma i Citizens hanno subito realizzato la rimonta nel secondo tempo per 3-1. La squadra di Pep Guardiola raggiunge la vetta in solitaria. Al Newcastle basta solo la rete di Wilson per risolvere la partita contro il Brentford.

Rimonta al fotofinish per il Tottenham contro lo Sheffield. Gli Spurs erano andati clamorosamente in svantaggio ma nei dodici minuti di recupero dell’arbitro accade la rimonta: prima il pari Richarlison e poi il gol vittoria di Kulusevski che portano la propria squadra in cima. Ancora a secco di vittoria per il Luton ed arriva la quarta sconfitta di fila in casa del Fulham.

Pari deludente a reti bianche per il Chelsea in casa del Bournemouth con i Blues che sono in una situazione di stallo a soli cinque punti. Nel posticipo la sfida tra Everton e Arsenal con i Gunners che vincono con una sola rete di Trossard.

Premier League, risultati della quinta giornata

Sabato 16 settembre

Wolverhampton-Liverpool 1-3 7’ Hwang Hee-Chan (W), 55’ Gakpo (L), 85’ Robertson (L), 90+1’ aut. Bueno (L)

Aston Villa-Crystal Palace 3-1 48’ Edouard (P), 88’ Duran (A), 90+8’ Douglas Luiz (A), 90+10’ Bailey (A)

Manchester United-Brighton 1-3 20’ Welbeck (B), 53’ Gross (B), 71’ Joao Pedro (B), 73’ Mejbri (M)

Tottenham-Sheffield 2-1 74’ Hamer (S), 90+8’ Richarlson (T), 90+10’ Kulusevski (T)

Newcastle-Brentford 1-0 64′ Wilson

West Ham-Manchester City 1-3 36’ Ward-Prowse (W), 46’ Doku (M), 76’ Silva (M), 86’ Haaland (M)

Fulham-Luton 1-0 65’ Carlos Vinicius

Domenica 17 settembre

Bournemouth-Chelsea 0-0

Everton-Arsenal 0-1 69′ Trossard

Lunedì 18 settembre

Nottingham-Burnley 1-1 41′ Amdouni (B), 62′ Hudson-Odoi (N)

Premier League, classifica finale

Manchester City 15

Tottenham 13

Liverpool 13

Arsenal 13

Brighton 12

West Ham 10

Aston Villa 9

Nottingham 7

Crystal Palace 7

Fulham 7

Brentford 6

Newcastle 6

Manchester United 6

Chelsea 5

Bournemouth 3

Wolves 3

Sheffield 1

Everton 1

Burnley 1

Luton 0