Premier League 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 4° giornata 1-2-3/9/2023

Premier League, risultati, marcatori e classifica della quarta giornata di campionato.

La quarta giornata di Premier League si è aperto col successo del West Ham in casa del Luton, che fa il suo esordio stagionale tra le mura del proprio stadio. Non è stata una prima volta indimenticabile poiché gli Hammers si sono imposti per 2-1, confermando l’ottimo momento di forma.

Dilagante il Tottenham in casa del Burnley per 5-2. I padroni di casa avevano trovato momentaneamente il vantaggio prima che gli Spurs si scatenassero con uno straripante Son, autore di una tripletta. Il Tottenham con questa vittoria vola a dieci punti.

Nel segno del cinque anche il Manchester City che strapazza il Fulham con un convincente 5-1. I londinesi avevano trovato anche il pari con Ream, alla rete di Alvarez, ma nulla hanno potuto davanti all’uomo dei Citizens: Haaland. Per il norvegese una super tripletta.

Momento di crisi totale per il Chelsea che perde in casa contro il Nottingham. I Blues non riescono a risalire la china in un momento davvero complesso. 2-2 tra Sheffield United e Brentford e Bournemouth con le Api che hanno trovato il pareggio in extremis.

Che serata per il Brighton che stravince per 3-1 contro il quotatissimo Newcastle. I Seagulls si affidano al loro uomo Ferguson che, con una tripletta, regala tre punti importantissimi. Delusione per i Magpies che continuano ad aver racimolato solamente tre punti in quattro partite.

Il Liverpool ospita l’Aston Villa e non sbaglia con un 3-0 convincente. Prima Szoboszlai, poi un’autorete di Cash e poi Salah regalano tre punti ai Reds che collezionano la terza vittoria consecutiva. Il periodo di crisi dello scorso anno sembra essere un lontano ricordo. Il posticipo vede il big match tra l’Arsenal e il Manchester United.

Lo United ha in vantaggio con Rashford ma, dopo pochissimi secondi, l’Arsenal pareggia con Odegaard. All’88 viene annullato anche una rete ai Red Devils per fuorigioco e poi, al 96′, un gol di Rice e poi quello di Gabriel Jesus regalano tre punti pesantissimi ai Gunners che balzano a 10 punti.

Premier League, risultati della quarta giornata

Venerdì 1 settembre

Luton-West Ham 1-2 37’Bowen (W), 85’ Zouma (W), 90+2’ Andersen (L)

Sabato 2 settembre

Sheffield-Everton 2-2 14’ Doucoure (E), Archer (S), 45+3’ aut. Pickford (S), 55’ Danjuma (E)

Brentford-Bournemouth 2-2 7’ Jensen (Br), 30’Solanke (Bo), 76’ Brooks (Bo), 90+3’ Mbeumo (B)

Burnley-Tottenham 2-5 4’Foster (B), 16’, 63’, 66’ Son (T), 45+2’ Romero (T), 54’ Maddison (T), 90+4’ Brownhill (B)



Chelsea-Nottingham 0-1 48’Elanga

Manchester City-Fulham 5-1 31’ Alvarez (M), 33’ Ream (F), 45+5’ Ake (M), 58’,70’, 90+5’ Haaland (M)

Brighton-Newcastle 3-1 27’, 65’, 70’ Ferguson (B), 90+2’ Wilson (N)

Domenica 3 settembre

Crystal Palace-Wolverhampton 3-2 56′, 84′ Edouard (C), 65′ Hwang Hee-Chan (W), 78′ Eze (C), 90+6′ Cunha (W)

Liverpool-Aston Villa 3-0 3’Szoboszlai, 22′ aut. Cash, 55′ Salah

Arsenal-Manchester United 2-1 27′ Rashford (M), 28′ Odegaard (A), 90+6′ Rice (A), 90+11′ Gabriel Jesus (A)

Premier League, classifica finale

Manchester City 12

Tottenham 10

Liverpool 10

West Ham 10

Arsenal 10

Brighton 9

Crystal Palace 7

Brentford 6

Aston Villa 6

Nottingham 6

Manchester United 6

Chelsea 4

Fulham 4

Newcastle 3

Wolves 3

Bournemouth 2

Sheffield 1

Everton 1

Burnley 0

Luton 0