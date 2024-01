Premier League 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 20ª giornata, dal 30 dicembre 2023 al 2 gennaio 2024

In Premier League il Liverpool rimane capolista dopo la vittoria spettacolare per 4-2 contro il Newcastle nel primo giorno dell’anno. Cade nuovamente l’Arsenal che perde terreno sorpassato dall’Aston Villa e raggiunto dal Manchester City.

A cavallo tra la fine dell’anno e l’inizio del 2024 si è giocato la 20ª giornata della Premier League. La capolista rimane il Liverpool di Jurgen Klopp che in una gara spettacolare regola per 4-2 il Newcastle. Dopo aver sbagliato un rigore con Salah, nella ripresa i reds dilagano con la doppietta dell’egiziano, assoluto protagonista del match, e le reti di Jones e Gakpo.

Nel giorno di capodanno sono arrivati i botti da Craven Cottage. Nel derby di Londra, il piccolo Fulham si prende la soddisfazione di battere l’Arsenal, che ha smesso di vincere e di conseguenza sta perdendo punti preziosi dalla vetta del campionato. Dopo l’iniziale vantaggio di Saka, i gunners subiscono la rimonta e la seconda sconfitta consecutiva dopo il derby contro il West Ham.

Al secondo posto della Premier League sale l’Aston Villa che solo al’89 riesce a sconfiggere il Burnley per 3-2. Virtualmente la seconda piazza potrebbe essere ad appannaggio del Manchester City, una partita in meno, che con il classico risultato all’inglese regola il fanalino di coda Sheffield United.

Il Tottenham batte 3-1 in casa il Bournemouth e si porta a -1 dal quarto posto, in rete il capitano coreano Son, sempre più leader e trascinatore arrivato a 115 gol in Premier League.

Per il resto della Premier League ritorna al successo il Chelsea che batte 3-2 in trasferta il Luton con doppietta di Palmer. Vince anche il Wolverhampton che supera 3-0 l’Everton, così come il Crystal Palace 3-1 contro il Brentford. Ennesima sconfitta del Manchester United in casa del Nottingham Forest per 2-1. La 20ª giornata si è conclusa con il pareggio a reti bianche, una rarità per mister De Zerbi, tra il West Ham e il Brighton.

Risultati e marcatori della 20ª giornata della Premier League:

LUTON TOWN-CHELSEA 2-3, 12′ e 70′ Palmer (C), 37′ Madueke (C), 80′ Barkley (L), 87′ Adebayo (L)

MANCHESTER CITY-SHEFFIELD UNITED 2-0, 14′ Rodri, 61′ Alvarez

ASTON VILLA-BURNLEY 3-2, 28′ Bailey (A), 30′ Amdouni (B), 42′ Diaby (A), 71′ Foster (B), 89′ Douglas Luiz (R)(A)

WOLVERHAMPTON-EVERTON 3-0, 25′ Kilman, 53′ Cunha, 61′ Dawson

CRYSTAL PALACE-BRENTFORD 3-1, 2′ Lewis-Potter (B), 14′ e 58′ Olise (C), 39′ Eze (C)

NOTTINGHAM FOREST-MANCHESTER UNITED 2-1, 64′ Dominguez (N), 78′ Rashford (M), 82′ Gibbs-White (N)

FULHAM-ARSENAL 2-1, 5′ Saka (A), 29′ Jimenez (F), 59′ Decordova-Reid (F)

TOTTENHAM-BOURNEMOUTH 3-1, 9′ Sarr (T), 71′ Son (T), 80′ Richarlison (T), 84′ Scott (B)

LIVERPOOL-NEWCASTLE 4-2, 49′ Salah (L), 54′ Isak (N), 74′ Jones (L), 78′ Gakpo (L), 81‘ Botman (N), 86′ Salah (L)

WEST HAM-BRIGHTON 0-0

Classifica della Premier League aggiornata dopo la 20ª giornata:

1 Liverpool 45 20 13 6 1 43 18 2 Aston Villa 42 20 13 3 4 43 27 3 Manchester City 40 19 12 4 3 45 21 4 Arsenal 40 20 12 4 4 37 20 5 Tottenham 39 20 12 3 5 42 29 6 West Ham 34 20 10 4 6 33 30 7 Brighton and Hove Albion 31 20 8 7 5 38 33 8 Manchester United 31 20 10 1 9 22 27 9 Newcastle 29 20 9 2 9 39 29 10 Chelsea 28 20 8 4 8 34 31 11 Wolverhampton 28 20 8 4 8 30 31 12 Bournemouth 25 19 7 4 8 28 35 13 Fulham 24 20 7 3 10 28 35 14 Crystal Palace 21 20 5 6 9 22 29 15 Nottingham Forest 20 20 5 5 10 24 35 16 Brentford 19 19 5 4 10 26 31 17 Everton 16 20 8 2 10 24 28 18 Luton Town 15 19 4 3 12 23 37 19 Burnley 11 20 3 2 15 20 41 20 Sheffield United 9 20 2 3 15 15 49