Premier League 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 12° giornata 11-12/11/2023

Premier League, risultati, marcatori e classifica della dodicesima giornata di campionato.

Dodicesima giornata di Premier League che si apre con la seconda sconfitta consecutiva per il Tottenham contro il Wolverhampton. Gli Spurs si allontanano dalla vetta dopo un inizio davvero dirompente.

Vittoria di misura dello United contro il Luton, dopo la delusione in rimonta contro il Copenaghen in Champions League. I Red Devils si avvicinano alla zona Europa. Vince anche se soffre l’Arsenal in casa contro il Burnley con i Gunners che comunque si trovano a -1 dalla vetta.

Crolla il Newcastle, a sorpresa, contro un Bournemouth che era in perenne crisi. Una doppietta di Solanke fa respirare la propria squadra che esce momentaneamente dalla zona rossa.

Di domenica il Liverpool non ha molti problemi e vince per 3-0 contro il Brentford. Due gol annullati di Nunez, poi doppietta di Salah ed infine la rete di Diogo Jota. Continua il momento positivo dell’Aston Villa che vince 3-1 contro il Fulham e si prende il quinto posto.

Ma il posticipo tra Chelsea e City è stato quello che ha dato più spettacolo. Finisce dopo un 4-4 ricco di emozioni con i Blues che avevano rimontato il gol di Haaland. I Citizens erano andati di nuovo in vantaggio ma poi ripesi dal Chelsea con un gol di Palmer. La squadra di Pep Guardiola rimane al primo posto.

Premier League, risultati della dodicesima giornata

Sabato 11 novembre

Wolverhampton-Tottenham 2-1 3′ Johnson (T), 90’+1 Sarabia (W), 90’+7 Lemina (W)

Manchester United-Luton 1-0 59’Lindelof

Crystal Palace-Everton 2-3 1’Mykolenko (E ), 5’Eze (C ), 49’Doucoure (E ), 73’ Edouard (C ), 86’ Gueye (E )

Arsenal-Burnley 3-1 45+1’ Trossard (A), 54’Brownhill (B), 57’Saliba (A), 74’ Zinchenko (A)

Bournemouth-Arsenal 2-0 60’,73’ Solanke

Domenica 12 novembre

West Ham-Nottingham 3-2 3’Paqueta (W), 44’Awoniyi (N), 63’Elanga (N), 65’Bowen (W), 88’Soucek (W)

Liverpool-Brentford 3-0 39’, 62’ Salah, 74’Dogo Jota

Brighton-Sheffield 1-1 6’Adingra (B), 74’ aut.Webster (S)

Aston Villa-Fulham 3-1 27’aut.Robinson (A), 42’McGinn (A), 64’Watkins (A), 70’Jimenez (F)

Chelsea-Manchester City 4-3 25’,47’Haaland (M), 29’Silva ( C), 37’Sterling ( C), 45+1’ Akanji (M), 67’Jackson (C ), 86’Rodri (M), 90+5’ Palmer (C )

Premier League, classifica finale

Manchester City 28

Liverpool 27

Arsenal 27

Tottenham 26

Aston Villa 25

Manchester United 21

Newcastle 20

Brighton 19

West Ham 17

Chelsea 16

Brentford 16

Wolves 15

Crystal Palace 15

Everton 14

Nottingham 13

Fulham 12

Bournemouth 9

Luton 6

Sheffield 5

Burnley 4