Premier League 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 10° giornata 27-28-29/10/2023

Premier League, risultati, marcatori e classifica della decima giornata di campionato.

Ad inaugurare la decima giornata di Premier League è l’ennesimo successo del Tottenham che non ha più intenzione di fermarsi. 2-1 in casa del Crystal Palace con l’autorete di Ward e poi il gol di Son. Le Aquile hanno trovato la rete di Ayew troppo tardi e gli Spurs si godono il primato.

Quando sembrava passata ogni crisi, il Chelsea ritorna a perdere nel derby con il Brentford. Le Api espugnano Stamford Bridge con Pinnock e Mbeumo e supera proprio i Blues. L’Arsenal risponde al Tottenham con un 5-0 sullo Sheffield con una tripletta di un super Nketiah e con le reti di Vieira e Tomiyasu.

Dopo tre sconfitte consecutive, il Bournemouth ritorna a vincere per 2-1 contro il Burnley che subisce la sconfitta numero tre. Inciampa il Newcastle in casa del Wolverhampton. I Magpies erano andati in vantaggio con una doppietta di Wilson ma i Lupi sono riusciti ad acciuffare il definitivo 2-2 con la rete di Hwang Hee-Chan.

A sorpresa, l’Everton passa contro il West Ham con un gol di Calvert-Lewin e scappa da una situazione complicata di classifica. Vince anche l’Aston Villa che travolge il Luton, londinesi anche sfortunati con l’autorete di Lockyer. Non ha problemi, invece, il Liverpool contro il Nottingham. Prima Diogo Jota e poi Nunez chiudono la pratica.

Non vince il Brighton di Roberto De Zerbi che non va oltre l’1-1 contro il Fulham. La giornata si chiude con l’attesissimo derby di Manchester tra United e City. I Citizens travolgono i Red Devils per 3-0 con doppietta di Haaland e un gol di Foen.

Premier League, risultati della decima giornata

Venerdì 27 ottobre

Crystal Palace-Tottenham 1-2 53’ aut.Ward (T), 66’ Son (T), 90+4’ Ayew (C)

Sabato 28 ottobre

Chelsea-Brentford 0-2 58’Pinnock, 90+6’Mbeumo

Arsenal-Sheffield United 5-0 28’,51’,58’ Nketiah,88’Vieira,90+6’Tomiyasu

Bournemouth-Burnley 2-1 11’Taylor (Bu), 22’ Semenyo (Bo), 76’Billing (Bo)

Wolverhampton-Newcastle 2-2 22′, 45+5′ Wilson (N), 36’Lemina (W), 71′ Hwang Hee-Chan (W)

Domenica 29 ottobre

West Ham-Everton 0-1 51′ Calvert-Lewin

Aston Villa-Luton 3-1 17 ‘McGinn (A), 49’Diaby (A), 62’ aut. Lockyer (A), 83′ aut. Martinez (L)

Brighton-Fulham 1-1 26′ Ferguson (B), 65′ Palhinha (F)

Liverpool-Nottingham 3-0 31′ Diogo Jota, 35’Nunez, 77′ Salah

Manchester United-Manchester City 0-3 26′,49′ Haaland, 80’Foden

Premier League, classifica finale

Tottenham 26

Arsenal 24

Manchester City 24

Liverpool 20

Aston Villa 22

Newcastle 17

Brighton 17

Manchester United 15

West Ham 14

Chelsea 12

Wolves 12

Crystal Palace 12

Fulham 12

Brentford 10

Nottingham 10

Everton 10

Bournemouth 6

Luton 5

Burnley 4

Sheffield 1