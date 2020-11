Premier League 2020-2021, risultati 9° giornata: Tottenham-Manchester City 2-0, vincono United, Chelsea e Liverpool, pareggio Arsenal

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 9° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

La sfida tra Guardiola e Mourinho viene vinta dal Portoghese che con il solito gioco difensivo con ripartenza devastanti rifila un perentorio 2 a 0 all’avversario, in rete subito Son al quinto minuto e raddoppio di Lo Celso al 65esimo; con la vittoria il Tottenham rimane in vetta alla classifica con 20 punti mentre il Manchester City rimane a 12 e scivola in tredicesima posizione. Netta vittoria del Liverpool nella sfida per la vetta contro il Leicester City, finisce 3 a 0 per gli uomini di Klopp.

Vittoria esterna per il Chelsea che supera con un netto 2 a 0 il Newcastle United; tre punti fondamentale per il Brighton nella lotta salvezza, gli uomini di Potter superano infatti 2 a 1 l’Aston Villa e si portano in una zona più tranquilla di classifica; torna alla vittoria l’Everton di Carlo Ancelotti, 3 a 2 in casa del Fulham, doppietta per Calvert-Lewin e rete di Doucouré al 35esimo del primo tempo, la reazione dei padroni di casa è tardiva ed infruttuosa.

Vince di misura il Manchester United, 1 a 0 in casa contro il West Bromwich Albion, con una rete di Fernandes dal dischetto; ancora una sconfitta casalinga per lo Sheffield United, 1 a 0 contro il West Ham United, che è sempre più il fanalino di coda con un solo punto in nove partite. Pareggio 0 a 0 tra Leeds United e Arsenal; mentre lunedì il Burnley batte di misura il Crystal Palace e

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Newcastle United – Chelsea 0 – 2

Aston Villa – Brighton 1 – 2

Tottenham – Manchester City 2 – 0

Manchester United – West Bromwich Albion 1 – 0

Fulham – Everton 2 – 3

Sheffield United – West Ham United 0 – 1

Leeds United – Arsenal 0 – 0

Liverpool – Leicester City 3 – 0

Burnley – Crystal Palace 1 – 0

Wolverhampton – Southampton 1 – 1

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Tottenham 20

Liverpool 20

Chelsea 18

Leicester City 18

Southampton 17

Everton 16

Aston Villa 15

West Ham United 14

Wolverhampton 14

Crystal Palace 13

Manchester United 13

Arsenal 13

Manchester City 12

Leeds United 11

Newcastle United 11

Brighton 9

Burnley 5

Fulham 4

West Bromwich Albion 3

Sheffield United 1

