Premier League 2020-2021, risultati 7° giornata: Manchester United-Arsenal 0-1, vincono City, Chelsea e Liverpool

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 7° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Liverpool vince a fatica contro il West Ham United, 2 a 1 alla fine delle ostilità, e si porta in testa alla classifica con 16 punti, 3 in più dei cugini dell’Everton, la squadra di Carlo Ancelotti viene infatti sconfitta 2 a 1 dal Newcastle con una doppietta di Wilson.

Vince anche il Tottenham di Mourinho, 2 a 1 in casa contro il Brighton Hove Albion, la rete vincente la mette a segno Bale al 73esimo; vittoria corsara per il Manchester City che di misura, 1 a 0, supera lo Sheffield United. Sconfitta pesante invece per il Manchester United, la squadra di Solskjaer viene superata 1 a 0 dall’Arsenal grazie alla rete di Aubameyang dal dischetto a meta ripresa; il Chelsea si libera con facilita del Burnley, 3 a 0 e completo controllo del match per gli uomini di Lampard.

Il Wolverhampton vince in casa 2 a 0 contro il Crystal Palace; il Southampton rimane in zona Champions League grazie alla rocambolesca vittoria 4 a 3 ottenuta sul campo dell’Aston Villa. Il Fulham batte il WBA, mentre il Leicester batte il Leeds nel Monday Night.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Wolverhampton – Crystal Palace 2 – 0

Sheffield United – Manchester City 0 – 1

Burnley – Chelsea 0 – 3

Liverpool – West Ham United 2 – 1

Aston Villa – Southampton 3 – 4

Newcastle United – Everton 2 – 1

Manchester United – Arsenal 0 – 1

Tottenham – Brighton Hove Albion 2 – 1

Fulham – West Bromwich Albion 2 – 0

Leeds United – Leicester City 1 – 4

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Liverpool 16

Leicester 15

Tottenham 14

Everton 13

Southampton 13

Wolverhampton 13

Chelsea 12

Aston Villa 12

Arsenal 12

Manchester City 11

Newcastle United 11

Leeds United 10

Crystal Palace 10

West Ham United 8

Manchester United 7

Brighton 5

Fulham 5

West Bromwich Albion 4

Sheffield United 1

Burnley 1

