Premier League 2020-2021, risultati 35° giornata: Manchester City-Chelsea 1-2, vincono United e Liverpool

Terzultima giornata di Premier League che vede la sconfitta del Manchester City in casa contro il Chelsea, un anticipo della finale di Champions League 2021, 2 a 1 per i Blues con il goal vittoria messo a segno da Alonso al 93esimo, Aguero sbaglia il rigore che poteva portare il City sul 2 a 0; vittoria in rimonta per il Manchester United in casa dell’Aston Villa, 3 a 1, in rete Fernandes, Greenwood e Cavani, la rete della bandiera per i padroni di casa è di Traore.

Sconfitta per il Leicester City in casa contro il Newcastle United, 4 a 2 per gli ospiti alla fine dei novanta minuti, il Leicester viene superato in classifica dal Chelsea al terzo posto; bella vittoria per il Leeds United contro il Tottenham, 3 a 1, le reti di Dallas, Son per il momentaneo pareggio, Bamford e Moreno per il definitivo 3 a 1. Ennesima sconfitta per lo Sheffield United che perde in casa 2 a 0 contro il Crystal Palace; stesso risultato, 2 a 0, ma per i padroni di casa nella sfida tra Liverpool e Southampton, Mane e Alcantara per i Reds.

Wolverhampton che vince in casa contro il Brighton, 2 a 1 al triplice fischio; vittoria in trasferta di misura per l’Everton, 1 a 0 in casa del West Ham United. Nel posticipo della domenica l’Arsenal si impone 3 a 1 sul West Bromwich Albion; ultima partita di giornata tra Fulham e Burnley finisce con una vittoria in trasferta.

Leicester City – Newcastle United 2 – 4

Leeds United – Tottenham 3 – 1

Sheffield United – Crystal Palace 0 – 2

Manchester City – Chelsea 1 – 2

Liverpool – Southampton 2 – 0

Wolverhampton – Brighton 2 – 1

Aston Villa – Manchester United 1 – 3

West Ham United – Everton 0 – 1

Arsenal – West Bromwich Albion 3 – 1

Fulham – Burnley 0 – 2

Manchester City 80

Manchester United 70

Chelsea 64

Leicester City 63

West Ham United 58

Liverpool 57

Tottenham 56

Everton 55

Arsenal 52

Leeds United 50

Aston Villa 48

Wolverhampton 45

Crystal Palace 41

Newcastle United 39

Burnley 39

Brighton 37

Southampton 37

Fulham 27

West Bromwich Albion 26

Sheffield United 17

