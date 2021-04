Premier League 2020-2021, risultati 32° giornata: vincono Manchester United e City, pareggiano Chelsea, Arsenal e Liverpool

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 32° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

Trentaduesima giornata di Premier League che vede la vittoria delle due compagini di Manchester, il City di Guardiola vince 2 a 1 in casa dell’Aston Villa, mentre Pogba e compagni superano 3 a 1 il Burnley in casa con la doppietta di Greenwood e il goal di Cavani nel recupero.

Pareggio 0 a 0 per il Chelsea in casa contro il Brighton; pareggia anche il Liverpool di Klopp, 1 a 1 in casa del Leeds United, in vantaggio i Reds con Manè nelle prima frazione, il pareggio arriva a pochi minuti dal termine con Llorente. Bella vittoria del Newcastle, 3 a 2 in casa sul West Ham United, tre punti fondamentali per la lotta salvezza; Everton e Tottenham non riescono a superarsi, finisce 2 a 2 con due doppiette, Sigurdsson per i padroni di casa e Kane per gli Spurs.

Il Wolverhampton supera di misura lo Sheffield United, 1 a 0 alla fine dei novanta minuti; pareggio 1 a 1 tra Arsenal e Fulham, la rete del pari per i Gunners arriva al 97esimo con Nketiah. Il Leicester approfitta dei tanti passi falsi battendo in scioltezza il WBA.

In classifica marcatori sale in testa Kane con 21 reti, secondo posto per Salah con 19 mentre in terza piazza c’è Fernandes con 16 reti.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Everton – Tottenham 2 – 2

Newcastle United – West Ham United 3 – 2

Wolverhampton – Sheffield United 1 – 0

Arsenal – Fulham 1 – 1

Manchester United – Burnley 3 – 1

Leeds United – Liverpool 1 – 1

Chelsea – Brighton 0 – 0

Aston Villa – Manchester City 1 – 2

Leicester – West Bromwich Albion 3 – 0

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Manchester City 77

Manchester United 66

Leicester City 59

Chelsea 55

West Ham United 55

Tottenham 53

Liverpool 53

Everton 49

Arsenal 46

Leeds United 46

Aston Villa 44

Wolverhampton 41

Crystal Palace 38

Southampton 36

Newcastle United 35

Brighton 34

Burnley 33

Fulham 27

West Bromwich Albion 24

Sheffield United 14

