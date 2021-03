Premier League 2020-2021, risultati 29° giornata: Liverpool-Chelsea 0-1, vittoria Manchester City, pareggi Arsenal e United

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 29° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

La ventinovesima giornata di Premier League viene giocata in due parti, dal 3 al 5 Marzo viene giocate la prima metà e tra il 20 e il 21 la seconda. Nella prima parte la capolista Manchester City travolge 4 a 1 il Wolverhampton, 3 reti vengono messe a segno negli ultimi 10 minuti di partita dai Citizen; pareggio 0 a 0 invece per il Manchester United contro il Crystal Palace.

Pareggio 1 a 1 tra Burnley e Leicester City; vittoria che fa ancora sperare nella salvezza, anche se sembra impossibile, per lo Sheffield United che si impone 1 a 0 sull’Aston Villa grazie alla rete di McGoldrick messa a segno al 30esimo del primo tempo. Vittoria esterna per l’Everton in casa del West Bromwich Albion, 1 a 0 alla fine dei 90 minuti; stesso risultato, 1 a 0 per gli ospiti, anche tra Liverpool e Chelsea, basta la rete di Mount al 40esimo del primo tempo ai Blues per ottenere i tre punti.

Nella seconda parte di giornata il Fulham viene superato in casa dal Leeds United per 2 a 1; il Brighton si impone 3 a 0 contro il Newcastle mentre l’Arsenal recupera il triplo svantaggio contro il West Ham, finisce 3 a 3 al triplice fischio dell’arbitro. In classifica marcatori la coppia Salah – Kane guida con 17 reti, a quota 16 troviamo Bruno Ferandes del Manchester United e a 14 un’altra coppia, Calvert-Lewin dell’Everton e Bemford del Leeds.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Manchester City – Wolverhampton 4 – 1

Burnley – Leicester City 1 – 1

Sheffield United – Aston Villa 1 – 0

Crystal Palace – Manchester United 0 – 0

West Bromwich Albion – Everton 0 – 1

Liverpool – Chelsea 0 – 1

Fulham – Leeds United 1 – 2

Brighton – Newcastle United 3 – 0

West Ham United – Arsenal 3 – 3

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Manchester City 71

Manchester United 57

Leicester City 56

Chelsea 51

West Ham United 49

Liverpool 46

Everton 46

Tottenham 45

Arsenal 42

Aston Villa 41

Leeds United 39

Crystal Palace 37

Wolverhampton 35

Southampton 33

Burnley 33

Brighton 32

Newcastle United 28

Fulham 26

West Bromwich Albion 18

Sheffield United 14

