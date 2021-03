Premier League 2020-2021, risultati 27° giornata: Manchester City-United 0-2, crisi Liverpool, vincono Tottenham e Chelsea

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 27° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

Giornata di Derby tra la prima e la seconda anche in Inghilterra, il Manchester City infatti ospitava i cugini dello United, la vittoria va ai Red Devils grazie alle reti di Fernandes dal dischetto in avvio e di Shaw ad inizio secondo tempo. Bella vittoria del Tottenham che travolge il Crystal Palace 4 a 1 con le doppiette di Bale e Kane.

L’Arsenal non riesce a vincere in casa del Burnley, finisce 1 a 1 con pochissime emozioni; vittoria in trasferta per il Southampton, 2 a 0 in casa dello Sheffield United che sembra ormai destinato alla retrocessione. Pareggio a reti bianche, 0 a 0, tra Aston Villa e Wolverhampton; finisce 0 a 0 anche la sfida tra West Bromwich Albion e Newcastle United.

Clamorosa sconfitta casalinga dei campioni d’Inghilterra del Liverpool, il Fulham terzultimo in classifica si impone 1 a 0 grazie alla rete messa a segno da Lemina, ora i Reds rischiano di non qualificarsi neanche per la prossima Europa League; vittoria in trasferta per il Leicester City che batte 2 a 1 il Brighton. Il Chelsea vince lo scontro diretto per il quarto posto contro l’Everton,

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Burnley – Arsenal 1 – 1

Sheffield United – Southampton 0 – 2

Aston Villa – Wolverhampton 0 – 0

Brighton – Leicester City 1 – 2

West Bromwich Albion – Newcastle United 0 – 0

Liverpool – Fulham 0 – 1

Manchester City – Manchester United 0 – 2

Tottenham – Crystal Palace 4 – 1

Chelsea – Everton 2 – 0

West Ham United – Leeds United 2 – 0

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Manchester City 65

Manchester United 54

Leicester City 53

Chelsea 50

West Ham 48

Everton 46

Tottenham 45

Liverpool 43

Aston Villa 40

Arsenal 38

Leeds United 35

Wolverhampton 35

Crystal Palace 34

Southampton 33

Burnley 30

Newcastle United 27

Brighton 26

Fulham 26

West Bromwich Albion 18

Sheffield United 14

