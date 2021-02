Premier League 2020-2021, risultati 22° giornata: Manchester United forza 9, ok City, sconfitte Arsenal e Liverpool, Tottenham-Chelsea 0-1

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 22° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

Turno infrasettimanale di Premier League che vede vittoriose le due squadre di Manchester, il City vince 2 a 0 in casa del Burnley, Jesus e Sterling nella prima frazione mettono al sicuro il risultato; lo United ospita il Southampton e la partita finisce 9 a 0, gli ospiti in 9 uomini non riescono in nessun modo ad arginare la straripante superiorità dei Red Devils.

Lo Sheffield United vince 2 a 1 lo scontro salvezza con il West Bromwich Albion e accorcia anche le distanze dal Fulham sconfitto 2 a 0 dal Leicester; l’Arsenal perde 2 a 1 in casa del Wolverhampton, i Gunners vanno in vantaggio nel primo tempo con Pepè ma vengono raggiunti da Neves, dal dischetto, al 50esimo del primo tempo e superati in avvio di ripresa da Moutinho.

Vittoria in trasferta per il Crystal Palace che si impone 2 a 1 in casa del Newcastle United, le tre marcature arrivano nei primi 25 minuti di partita, poi gli ospiti riescono a resister all’assalto dei padroni di casa fino al fischio finale; stesso risultato, 2 a 1 per gli ospiti, anche nella sfida tra Leeds United ed Everton, la squadra di Ancelotti resta nella zona alta di classifica e ancora può sperare nella qualificazione alla prossima Champions League.

Brutta sconfitta interna per il Liverpool di Klopp, il Brighton infatti espugna Anfield con una rete di Alzate al 56esimo, inutile e sterile la reazione di Salah e compagni; il derby tra Tottenham e Chelsea finisce con la vittoria di Tuchel.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Sheffield United – West Bromwich Albion 2 – 1

Wolverhampton – Arsenal 2 – 1

Manchester United – Southampton 9 – 0

Newcastle United – Crystal Palace 1 – 2

Burnley – Manchester City 0 – 2

Fulham – Leicester City 0 – 2

Leeds United – Everton 1 – 2

Aston Villa – West Ham United 1 – 3

Liverpool – Brighton 0 – 1

Tottenham – Chelsea 0 – 1

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Manchester City 47

Manchester United 44

Leicester City 42

Liverpool 40

West Ham United 38

Everton 36

Chelsea 36

Tottenham 33

Aston Villa 32

Arsenal 31

Leeds United 29

Southampton 29

Crystal Palace 29

Wolverhampton 26

Brighton 24

Newcastle United 22

Burnley 22

Fulham 14

West Bromwich Albion 12

Sheffield United 11

